Piastri minimiza el debate por las "reglas papaya" de McLaren de cara a 2026

Oscar Piastri volvió a restarle importancia a las llamadas reglas papaya de McLaren, al insistir en que la idea detrás de ellas era correcta pese a haber estado bajo un intenso escrutinio durante toda la temporada 2025 de Fórmula 1.

El piloto australiano disfrutó de una campaña exitosa con el equipo de Woking, al consolidarse como candidato al campeonato de pilotos junto a su compañero Lando Norris y el rival de Red Bull Max Verstappen. Con la escudería plenamente establecida como uno de los equipos de referencia, McLaren sostuvo que sus pilotos tenían libertad para competir entre sí.

Ese enfoque sobre la gestión de la rivalidad interna se convirtió en un tema recurrente a lo largo del año, ya que muchos analistas se preguntaban si el equipo acabaría eligiendo a un piloto número uno al que respaldar.

En declaraciones a TODAY, a Piastri se le consultó por la percepción desde su lado del garaje.

"Se habla mucho del tema. Creo que puertas adentro es una discusión mucho más pequeña y un asunto bastante menor de lo que parece desde afuera", dijo Piastri. "Pero tenemos nuestra forma de correr y eso está en constante evolución.

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Haremos una revisión, y de hecho ya la hicimos, sobre si queremos hacer las cosas exactamente igual o si queremos cambiar algunas. Así que sí, vamos a tener todo claro antes de volver a competir.

"Pero creo que, desde mi punto de vista, las intenciones siempre fueron las correctas y haremos algunos ajustes si sentimos que es necesario para intentar facilitarnos un poco la vida".

La temporada de Piastri lo dejó siete victorias en grandes premios. Si bien finalmente presentar una batalla real por el título en el final, se muestra satisfecho con su crecimiento como piloto y espera capitalizarlo de cara a 2026.

"Hay muchas formas de interpretar la temporada 2025. Pero creo que, para mí, aprendí mucho sobre mí mismo, tanto dentro como fuera de la pista".

Y agregó: "Siento que crecí mucho como persona. Me siento más maduro, más responsable, sé un poco mejor lo que quiero ahora. Y también hay un sentimiento de orgullo.

"Aunque el resultado final no fue exactamente el que quería, creo que haber tenido el nivel de éxito que tuve es algo con lo que habría soñado al comienzo del año".

McLaren presentará su monoplaza para la temporada 2026 el 9 de febrero en el Circuito Internacional de Bahréin.