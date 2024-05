Piastri: "Nunca tuve ritmo para adelantar a Leclerc en Mónaco"

En las estrechas calles del principado, donde no está permitida la más mínima distracción, Piastri consiguió hacerse con la segunda plaza al final de una larga carrera, en la que los giros se concentraron en la primera de las 78 vueltas previstas.

Como declaró en las entrevistas posteriores a la clasificación, su objetivo era hacer una buena salida. Sin embargo, no movió bien y tuvo un ataque del Ferrari de Carlos Sainz que terminó en un leve contacto entre ambos.

Sainz pudo reparar su coche por la bandera que se generó tras el accidente múltiple entre Sergio Pérez y los Haas de Kevin Magnussen y Nico Hulkenberg, pero en el caso de Piastri, los daños estuvieron en el suelo y eso no se pudo solucionar para el reinicio.

Ya en la segunda salida del Gran Premio, Piastri mantuvo el segundo lugar y allí se mantuvo durante las 78 vueltas de carrera, sin conseguir nunca el hueco adecuado para adelantar al líder, Charles Leclerc.

"La carrera fue complicada", dijo el piloto de McLaren. "Mi ritmo fue increíblemente lento al principio. Sólo hubo un momento en el que estuve lo suficientemente cerca como para intentar adelantar a Leclerc, pero nunca tuve el ritmo para intentarlo de verdad".

No obstante, Piastri terminó satisfecho con el resultado: "Estoy muy contento con todo el fin de semana y con el resultado que hemos traído a casa. Ya éramos fuertes en los últimos fines de semana, pero no había habido un resultado que lo demostrara hasta hoy. Hoy por fin ha llegado el podio y no podía haber mejor lugar que Montecarlo para conseguirlo".

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Oscar Piastri, McLaren MCL38, Lando Norris, McLaren MCL38, durante la vuelta de apertura. Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"En general, es un fin de semana positivo", continuó, "tal vez podría haber hecho un poco más en la clasificación y podría haber conseguido un mejor puesto. Pero Charles ha estado excepcional todo el fin de semana, el Ferrari fue muy rápido desde la primera vuelta, realmente debería haber hecho algo especial en la clasificación para batir a Leclerc".

El piloto de McLaren, destacando el gran progreso del equipo en las últimas rondas de la temporada, señaló no obstante que probablemente debería haber marcado "la mejor vuelta de su vida" para llevarse la ple el sábado. Para él, concluyó, "el segundo puesto es un gran resultado para el equipo y estoy encantado".