Piastri niega acusaciones de "sabotaje" en McLaren tras un debate en el parlamento australiano

Oscar Piastri ha respondido a las afirmaciones realizadas por el senador de los Nacionales Matt Canavan en el parlamento australiano el año pasado, en las que sugería que McLaren podría haber saboteado la campaña de 2025 del piloto de 24 años.

El piloto australiano estuvo en la lucha por el campeonato de pilotos en 2025 contra su compañero de equipo en McLaren, Lando Norris, y el cuatro veces campeón Max Verstappen. Tras ganar cinco de las primeras nueve carreras de la temporada, Piastri parecía ser un firme candidato al título, pero el impulso final de Verstappen, un rendimiento más consistente de Norris y una propia caída de rendimiento del australiano tras el parón veraniego dejaron a Piastri tercero en la clasificación general.

El enfoque de McLaren de tener dos pilotos número uno fue muy cuestionado durante la temporada. El equipo de Woking optó por permitir que ambos pilotos compitieran entre sí en pista con la condición de que no chocaran entre ellos. Si bien esto permitió algunas carreras emocionantes para los aficionados, algunos argumentaron que deberían haber elegido a un piloto para respaldarlo en la lucha por el título de pilotos por encima del otro.

"Sí, lo vi (lo sucedido en el parlamento australiano), y creo que, para mí, la conclusión fue simplemente lo de lo estrechamente que todos estaban apoyándolo más que cualquier otra cosa", dijo Piastri a 7NEWS.

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

"Ciertamente no hubo malas intenciones el año pasado, y creo que como equipo sabemos que hay cosas que podríamos haber hecho mejor, cosas que podríamos haber hecho de forma diferente, y yo también lo sé. Pero, ya sabes, en ningún momento hubo malas intenciones y, desde luego, ningún sabotaje como he visto mencionado algunas veces.

"Eso es parte de las carreras, algunas cosas salen como quieres y otras no. Hemos trabajado muy duro en intentar pulir algunas de las cosas que no hicimos bien el año pasado. Estoy seguro de que podemos hacer un mejor trabajo en 2026 en general."

La temporada 2026 comenzará con la carrera de casa de Piastri, el Gran Premio de Australia del 6 al 8 de marzo.