Piastri no logra entender por qué pierde ante Norris en la F1 2026

Oscar Piastri se pregunta por qué le ha costado sacar el máximo provecho al monoplaza McLaren de Fórmula 1 este año en comparación con su compañero de equipo Lando Norris.

El vigente campeón del mundo ha ganado los dos últimos grandes premios - Budapest y Zandvoort - desde la pole gracias a un MCL40 muy actualizado, mientras que Piastri ha sufrido un abandono por una falla mecánica en una y terminó sexto en la siguiente.

Eso ha dejado a Norris cuarto en el campeonato y 55 puntos por delante de Piastri, séptimo, que también va por detrás de su compañero 13-4 en su duelo directo de clasificación (carreras sprint incluidas) este año.

Así que el australiano ha sido claramente el segundo mejor y no sube al podio desde Miami en mayo, mientras que su última victoria llegó en Zandvoort el pasado agosto, cuando parecía un campeón en ciernes.

"Desafortunadamente no es la primera carrera en la que el ritmo simplemente no ha estado ahí", dijo Piastri el domingo. "Lando acaba de ganar la carrera [por] bastante margen, así que creo que el coche está en un buen momento.

"Ha sido rápido los dos últimos fines de semana. Creo que estos dos circuitos le van bien al coche. Es solo que, por la razón que sea, no he podido sacarle el ritmo."

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Eric Le Galliot

Pero no debería sorprender demasiado las dificultades de Piastri en 2026, porque ahora tiene que lidiar con un coche de menor agarre debido a la reducción de los niveles de carga aerodinámica bajo las nuevas reglas.

Es en condiciones de poco agarre donde el piloto de 25 años tiene fama de sufrir, ya que la candidatura al título de Piastri se vino abajo hacia el final de la temporada pasada en circuitos como Bakú, Singapur y México.

Así que ha tenido que adaptarse más que la mayoría y, aunque todavía ha habido destellos de su potencial, como liderar la SQ2 y la Q1 en Zandvoort, otros han encontrado ese plus cuando importa.

"En el estilo de conducción, claramente debe de haber algo", dijo Piastri, cuando le preguntaron dónde le falta en comparación con Norris esta temporada.

"Creo que en la clasificación de este fin de semana me sentí mucho más cómodo y durante la Q1 y la Q2, bien, en la Q3 no lo maximicé del todo, pero estaba ahí en la pelea."

El australiano clasificó cuarto, a 0.142s de Norris y a 0.040s y 0.009s de la dupla de Mercedes, George Russell y Kimi Antonelli, respectivamente.

Lando Norris, McLaren Photo by: Eric Le Galliot

"En la carrera, la historia simplemente no fue la misma en absoluto", añadió Piastri. "Así que, sí, creo que esa es la mayor diferencia."

La carrera del domingo vio a Piastri adelantar a Russell en la curva 7 para colocarse tercero en la vuelta tres antes de caer de nuevo al cuarto puesto en la vuelta 19 debido a una parada en boxes lenta de 5.4s.

A partir de entonces, a Piastri simplemente le faltó ritmo, ya que la dupla de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, también lo adelantó y finalmente terminó 32 segundos por detrás de Norris.

Cuando se le pidió al jefe de McLaren, Andrea Stella, que explicara los problemas de Piastri, el italiano dijo: "No creo que tenga nada que ver con ningún tipo de oportunidad psicológica; esto es puramente técnico.

"Este fin de semana, de hecho, vimos a Oscar marcar tiempos de vuelta competitivos y creo que en la carrera hubo dos factores que afectaron a Oscar.

"Uno fue el hecho, y esto es responsabilidad del equipo, de que cuando paramos para cubrir a Russell, en realidad perdimos la posición con Russell por una parada en boxes lenta, y esto le corresponde al equipo.

Oscar Piastri y Andrea Stella en Hungría Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Luego, en este segundo stint con neumáticos duros, no fuimos capaces de hacer funcionar estos neumáticos. Permanecieron permanentemente en un régimen de muy, muy bajo agarre, algo que no vimos en el primer stint.

"Así que hay un par de cosas en las que tenemos que trabajar. Pero también añadiría a esto que estamos en una fase de la Fórmula 1 en la que tenemos al menos tres equipos que están dentro de una décima de segundo.

"Tan pronto como las cosas no están optimizadas, puedes tener una pérdida de posiciones muy significativa. Así que si no estás optimizado, ahora eres P6.

"Es muy brutal desde este punto de vista, así que creo que solo tenemos que seguir trabajando con Oscar en todas las oportunidades y estoy contento con las mejoras que he visto durante este fin de semana."

Información adicional de Filip Cleeren y Ronald Vording