Piastri tiene un rol "intenso" como reserva de Alpine

Cargar reproductor de audio

El australiano no está compitiendo en ninguna categoría este año, después de tres títulos consecutivos en la Fórmula Renault, la Fórmula 3 y la Fórmula 2.

Ganar el título de F2 en su temporada de novato lo dejó sin sitio este año, con los asientos de los Alpine ocupados por Esteban Ocon y Fernando Alonso.

Eso hizo que el equipo pusiera a Piastri en su papel de piloto de pruebas y de reserva.

Sin embargo, Rossi insiste en que el año de inactividad no obstaculizará el rápido desarrollo de Piastri, ya que el equipo ha rediseñado el papel de su joven estrella.

Esto incluye la participación de Piastri en todos los test y sesiones de simulador sin compartir con otros pilotos, así como un papel activo en las reuniones de los fines de semana de carrera.

"Va a ser un programa de pruebas muy extenso, muchos días de test, muchos kilómetros, mucho simulador", dijo Rossi cuando fue preguntado por Motorsport.com sobre lo que el equipo le tiene preparado.

"Normalmente no tenemos a los mismos pilotos haciendo todos los días de test o el simulador, sólo porque ayuda a tener diferentes puntos de vista. Pero creemos que Oscar puede aportar más que los pilotos menos experimentados en el simulador, en primer lugar. Y sacará más provecho de un extenso programa en la pista y fuera de ella en el simulador".

"Va a aprender mucho y nos va a aportar mucho también".

"Además, lo estamos incluyendo un poco más en profundidad que a otros pilotos en la sala de reuniones del análisis de datos. También está observando a otros coches y sus líneas de conducción y proporcionando posibles comentarios sobre la forma en que se comportan los coches, o incluso los pilotos, cómo toman algunas curvas y cosas por el estilo".

"Oscar tiene una mejor contribución, un mejor feedback, porque puedes confiar en él. No es como si alguien dijera algo y tú dijeras 'sí, claro, ¿qué sabes tú?'"

"Así que recibe mucha información, mucha experiencia y conocimientos. Es mucho más intenso de lo que un novato o un programa de pilotos de reserva (normalmente) recibe".

"Incluso comparado con el año pasado, mi piloto reserva no estaba necesariamente involucrado en todas esas reuniones informativas o debriefs. Evidentemente, no ha hecho todas las pruebas. Evidentemente, no ha ido tanto al simulador. Y eso es normal".

"Oscar lo está haciendo todo".

Oscar Piastri, Alpine A521 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

También hay planes para que Piastri participe en alguna práctica libre 1 más adelante en la temporada. Según Rossi, al equipo le habría encantado hacerlo en Melbourne para dar un golpe de efecto en la carrera de casa de Piastri, pero el nuevo reglamento y el nuevo trazado hicieron que no pudiera ser así.

"Nos encantaba la idea, me encantaba la idea", dijo. "Hubiera sido una gran historia".

"Pero, para ser sinceros, esos coches son completamente nuevos. Todavía son bastante frágiles para todos los equipos. Los pilotos todavía están aprendiendo y nosotros también, así que cualquier entrenamiento, incluso la FP1, es importante".

"La pista también es nueva. Así que fue una tormenta perfecta. Y no tenemos muchos recambios".

"Una cosa es ser el piloto titular y romper el coche, y otra cosa es poner esa presión en un novato, por muy talentoso que sea. Si de repente vas y destruyes el chasis, por cualquier motivo, entonces estás como Haas, ahora no tienes chasis de repuesto".

"Había demasiados parámetros en contra. Así que, lamentablemente, decidimos que será más adelante en la temporada".

"Tenemos un par de grandes premios que están marcados como posibles. Piensa en los grandes premios en los que los pilotos están muy cómodos porque han corrido en esa pista como un billón de veces y la FP1 no es tan importante. Esa podría ser una opción. O grandes premios en los que lo que hay en juego es menor".