Piastri quiere que McLaren evite los "dolores de cabeza" de las reglas papaya en 2026

Oscar Piastri, piloto de McLaren en la F1, respaldó el enfoque modificado del equipo para permitir que el australiano y su compañero Lando Norris compitan en igualdad de condiciones, con la esperanza de que la escudería pueda evitar "causarse algunos dolores de cabeza que no necesitábamos".

Al hablar en los Autosport Awards 2026, Stella reafirmó el compromiso del equipo con su política de igualdad entre pilotos, aunque sugirió que, tras nuevas conversaciones con los pilotos, su aplicación sería "simplificada".

"Hay muchas cosas en las que podés encontrar maneras de hacerlas mejor", le dijo el italiano a Motorsport.com. "O, si podemos encontrar una forma de hacer lo mismo, pero de una manera más simple, más simplificada, con menos trabajo para todos, entonces eso será una mejora importante para el futuro".

Stella no dio detalles concretos de cómo funcionaría eso, pero hubo al menos dos ejemplos claros a lo largo de la temporada 2025 en los que McLaren, de manera discutible, se complicó la vida más de lo necesario y luego realizó ajustes como consecuencia.

Uno fue el Gran Premio de Italia en Monza, donde le pidió a Piastri que dejara pasar a Norris tras una parada lenta en boxes del británico, una decisión con la que Piastri estuvo fuertemente en desacuerdo y que admitió que seguía rondándole la cabeza durante un desastroso fin de semana en Bakú. El otro fue reprender a Norris por hacer contacto con Piastri en Singapur, para luego revertir esas "repercusiones" privadas en la siguiente carrera, cuando Piastri fue considerado más responsable por su choque en la sprint de Austin.

Al hablar con los medios, entre ellos Motorsport.com, en el lanzamiento oficial del McLaren MCL40, Piastri dijo que simplificar los principios deportivos del equipo era una "decisión sabia" y espera que ayude a evitar algunas de las distracciones de 2025.

"Se verá diferente. Como dijo Andrea, simplificarlo es una decisión sabia", dijo Piastri sobre la política del equipo. "Probablemente nos causamos algunos dolores de cabeza que no necesitábamos en ciertos momentos del año pasado. Como principio general y como forma general de encarar las carreras, trae muchos aspectos positivos, y se trata simplemente de cómo refinamos eso para intentar quedarnos básicamente solo con lo positivo.

"Siempre se habló mucho más de esto de lo que realmente sucede, y mucha gente que opina sin conocer el funcionamiento interno completo ve muchas cosas de manera diferente a como realmente son. [Habrá] algunos retoques, seguro, este año, pero creo que está bastante claro que seguimos queriendo correr lo más posible como equipo".

Piastri insistió en que tuvo una "oportunidad justa" el año pasado y dice que pasar tiempo en casa, en Australia, lo ayudó a resetearse y recuperarse tras perder la lucha por el campeonato mundial de 2025.

"Sí, creo que tuve una oportunidad justa el año pasado y espero que eso siga exactamente igual", dijo. "Eso definitivamente no quiere decir que ciertas cosas no podrían haberse hecho mejor el año pasado. Creo que eso fue bastante claro para cualquiera que estuviera mirando. Pero para mí, en ningún momento hubo malas intenciones, ni hubo momentos en los que cuestionara las intenciones detrás de las decisiones".

Agregó: "Fue lindo volver a Australia y pasar tiempo con mi familia, y simplemente tomar un poco de distancia de la F1 y de las carreras. El apoyo que tuve estando en la pelea y la cantidad de comentarios que recibí sobre la forma en que encaro las cosas fue, honestamente, agradable de escuchar.

"Hay muchas lecciones del año pasado. Y sí, el final fue un poco doloroso, pero creo que eso se puede afrontar de dos maneras: o dejás que te tire abajo, o te da más confianza y motivación para el futuro. Y creo que, además, con un reglamento tan diferente, ese fue un muy buen camino para canalizar cualquier motivación que haya ganado durante el receso".