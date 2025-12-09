Todos los campeonatos

GP de Abu Dhabi

Piastri: Las reglas papaya han sido "algo bueno" en la batalla por el título de F1 2025

McLaren mantuvo todo en igualdad entre Oscar Piastri y Lando Norris mientras luchaban por el título de F1 2025.

Ed Hardy
Ed Hardy
Publicado:
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Andrea Stella, McLaren, Zak Brown, McLaren

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Andrea Stella, McLaren, Zak Brown, McLaren

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Oscar Piastri elogió a McLaren por cómo permitió que él y su compañero de equipo, Lando Norris, lucharan de forma justa por el campeonato de Fórmula 1 2025, a pesar de las críticas externas.

El dúo de McLaren peleó todo el año por el título y fue Norris quien salió victorioso, asegurando su primera corona en el final de temporada de Abu Dhabi al terminar 13 puntos por delante del australiano y dos por delante de Max Verstappen.

También fue una batalla distinta a muchas peleas por el título entre compañeros de equipo en el pasado, ya que la pareja compitió de manera amistosa durante toda la temporada y cumplió de buena gana las llamadas papaya rules, la guía de McLaren para mantener todo equitativo.

Eso incluyó que Piastri devolviera el segundo lugar a su rival en Monza después de una parada lenta del británico, o el drama de la "repercusión" tras Singapur cuando Norris chocó con su compañero de equipo en pleno adelantamiento al inicio de la carrera.

El enfoque ciertamente dividió opiniones, considerando que se quitarían puntos entre ellos y permitirían a Verstappen lanzar un ataque tardío por el título, ya que Red Bull está construido alrededor del cuatro veces campeón del mundo.

Pero Piastri cree que McLaren hizo lo correcto al no priorizar a un piloto por encima del otro y reveló que eso probablemente seguirá igual cuando la F1 introduzca nuevas regulaciones en 2026.

"Es un testimonio de la forma en que salimos a competir", dijo. "Obviamente no es fácil luchar por dos campeonatos, el de constructores y el de pilotos, con dos pilotos muy igualados, pero en última instancia ese es un problema que sabíamos que íbamos a tener.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren

Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

"Al final del día creo que hay muchas cosas buenas que surgen de eso. Sí, hay momentos difíciles y tensión en ocasiones, pero creo que tanto Lando como yo nos hemos convertido en mejores pilotos por empujarnos mutuamente al límite.

"A veces eso ha sido incómodo para todos, pero creo que en última instancia ha sido algo bueno.

"Obviamente hemos tenido muchas conversaciones durante el año y estoy seguro de que tendremos conversaciones en el receso sobre cualquier cosa que queramos hacer ligeramente diferente para el próximo año, pero al final del día nos dieron a ambos la mejor oportunidad posible que el equipo podía darnos para luchar de manera justa por un campeonato del mundo, y eso es todo lo que se puede pedir."

Piastri, por lo tanto, seguía bastante positivo después del Gran Premio de Abu Dhabi porque sabe que ha sido una buena temporada para él, habiendo recortado una diferencia de puntos que el año pasado llegó a ser de 82 con respecto a Norris.

"Definitivamente puedo estar muy, muy orgulloso de la temporada que tuve", añadió el piloto de 24 años, que lideró el campeonato entre abril y octubre de este año. "Cuando miro esta temporada en comparación con mis dos primeros años en la F1, esta ha sido claramente superior a las dos primeras.

"En última instancia, aunque el resultado final no es exactamente lo que quería, creo que hay mucho optimismo y mucha fortaleza que he obtenido al demostrarme a mí mismo lo que puedo lograr durante esta temporada y esas son el tipo de cosas que no están necesariamente ligadas a los resultados.

"Así que creo que para mí definitivamente puedo llevar eso hacia adelante en el futuro, y es solo mi tercer intento en esto en la F1. Ojalá tenga muchos más por delante, pero definitivamente hay lecciones de este año que solo me harán más fuerte en los años venideros."

Filtros