Piastri resta importancia a los temores sobre su amistad con otros pilotos de F1
Oscar Piastri ha restado importancia a las preocupaciones de que las amistades entre los pilotos de Fórmula 1 puedan debilitar su espíritu competitivo.
El piloto de McLaren, Oscar Piastri, ha restado importancia a las preocupaciones de que las estrechas relaciones de amistad entre los pilotos de Fórmula 1 puedan afectar a su competitividad en la pista.
El director ejecutivo de McLaren Racing, Zak Brown, afirmó en su libro que prefiere que los pilotos no sean amigos, explicando que la camaradería fuera de la pista puede hacer que se muestren reacios a competir entre sí de forma agresiva.
Varios de los actuales pilotos de F1 se desplazaron a la isla de Langkawi para disfrutar de una escapada entre el Gran Premio de Azerbaiyán y Bahréin, que se celebra en Malasia.
Piastri se unió a las vacaciones junto con su compañero de equipo en McLaren, Lando Norris; George Russell, de Mercedes; Oliver Bearman, de Haas; Gabriel Bortoleto, de Audi; y los pilotos de Williams, Alex Albon y Carlos Sainz. Russell compartió inicialmente algunas imágenes del viaje en Instagram, y la publicación había alcanzado más de 950 000 "me gusta" en el momento de escribir estas líneas.
"Gracias por pagar la cuenta", comentó Piastri en la publicación. El piloto de Mercedes aclaró más tarde que la mayor parte de las cuentas corrieron a su cargo.
Otros comentarios de los aficionados incluían: "George, gracias por deleitarnos con todo este contenido de Landoscar, no pares nunca", y "Dios, me encanta esto, gracias. Netflix, espero que lo incluyáis en DtS [Drive to Survive]".
En declaraciones a los medios antes del fin de semana del Gran Premio de Baréin en el Circuito Internacional de Sepang, se le preguntó a Piastri si Brown se había puesto en contacto con él para hablar del viaje.
"No, no lo ha hecho", respondió el australiano. "Fue algo bastante de última hora".
Para Piastri, el viaje supuso una oportunidad única para desconectar del campeonato de F1.
"Fue muy divertido poder desconectar un poco de las carreras. Es muy raro que se reúnan tantos pilotos para pasar tiempo juntos lejos de un circuito", continuó.
"Y, al fin y al cabo, somos veintidós chicos a los que nos encanta correr. Obviamente, resulta un poco complicado hablar de ciertas cosas porque competimos entre nosotros. Tenemos mucho en común de lo que nunca llegamos a hablar. Así que estuvo muy bien.
"En algunos momentos cada uno hizo lo suyo y tal; no es que estuviéramos pegados unos a otros todo el tiempo, aunque quizá en la pista de karts sí que lo estuvimos. No, la verdad es que fue muy divertido y lo disfruté".
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