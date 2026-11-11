Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Piastri revela el inesperado lado positivo de estar fuera de la lucha por el título de F1

Oscar Piastri admite que echa de menos la presión de luchar por el campeonato mundial de Fórmula 1

Lydia Mee

Publicado: 11 nov 2026, 15:48

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Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Oscar Piastri dice que echa de menos la presión de luchar por el campeonato mundial de Fórmula 1.

El piloto de McLaren lideró la clasificación durante gran parte del año pasado y mantuvo una batalla durante toda la temporada contra su compañero de equipo Lando Norris por el título. Un desafío de final de temporada de Max Verstappen, de Red Bull, hizo que Piastri terminara tercero en la clasificación, mientras que Norris se aseguró el título y Verstappen acabó segundo.

Pero este año ha sido muy diferente para el piloto australiano, que actualmente ocupa el séptimo puesto en la clasificación de pilotos, a 94 puntos de Norris y con tres carreras restantes.

"Sí y no", dijo cuando RacingNews365 le preguntó si haberse quedado sin el título había sido un golpe. "Quiero estar en una lucha por el campeonato cada año si puedo, pero también, definitivamente, este año es un poco más relajado. Obviamente, no queremos estar en esta posición, pero no hay exactamente el mismo estrés.

"Pero ese estrés que tienes en una lucha por el campeonato es la sensación que quieres, porque significa que estás luchando por algo que es tu objetivo. Sin duda echo de menos esa sensación este año, y añade un poco de intensidad extra y cosas así.

"Pero sí, no todo es... hay algunas cosas que son un poco más fáciles cuando no estás en un campeonato."

McLaren ha tenido dificultades para igualar el ritmo que mostró en las dos últimas temporadas bajo la nueva normativa de la F1, aunque la escudería de Woking ha dado un salto decente en rendimiento en las últimas carreras, con Norris ganando en Brasil.

"Estaba claro al comienzo de la temporada que iban a ser bastante diferentes, pero principalmente por el lado de la unidad de potencia", dijo.

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"Los coches en sí son más pequeños, tienen menos carga aerodinámica, así que, por supuesto, siempre iban a ser diferentes, pero creo que en las primeras carreras estuvimos realmente ocupados con la unidad de potencia y cómo sacarle el máximo partido.

"Después de las primeras carreras, y especialmente después de que ajustaran algunas de las reglas, se volvió un poco más normal, y fue entonces cuando realmente profundizamos en cómo es el coche en sí.

"No era tan fácil de conducir, y todavía no ha sido fácil de conducir, incluso ahora. Así que, bastante pronto, identificamos que iba a ser un reto.

"Nos llevó un tiempo entender exactamente qué necesitaba cambiar, y luego intentar cambiarlo de verdad es difícil.

"Pero estamos progresando con ello lentamente, y eso es todo lo que podemos seguir intentando hacer. Así que sí, eso ha sido lo más importante. Reconocimos bastante pronto que el coche tenía algunas cosas difíciles de gestionar."

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