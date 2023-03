Piastri "sorprendido" por los daños tras choque con Gasly

Cargar reproductor de audio

Oscar Piastri dañó la parte derecha de su alerón cuando tocó el Alpine de Gasly a la salida de la curva 2, y sólo unos cientos de metros después salieron volando restos del coche del australiano.

En una extraña coincidencia, su compañero de equipo en McLaren, Lando Norris, golpeó los restos del coche de Piastri y también tuvo que hacer una parada anticipada.

Piastri no tuvo más remedio que entrar en boxes al final de la primera vuelta, mientras que Norris parecía haber salido inicialmente sin demasiados daños.

Sin embargo, en la segunda vuelta, su MCL60 se volvió visiblemente difícil de conducir e informó de que "algo no va bien con el tren delantero, tengo demasiado subviraje".

Tuvo que abandonar al final de la vuelta, dejando a los dos McLaren en la cola de la parrilla. Finalmente terminaron 15º y 17º, con Piastri por delante.

Piastri admitió que no esperaba que el contacto con Gasly fuera tan costoso.

"Aún no lo he visto, no estoy seguro al 100%", dijo el australiano cuando se le preguntó qué había pasado.

"Creo que ha sido uno de esos incidentes de la primera vuelta, en la curva 1. El contacto ha sido muy pequeño. El contacto fue muy pequeño. Así que sinceramente me sorprendió bastante tener daños".

El jefe de McLaren, Andrea Stella, dijo que su equipo se tomará la doble desgracia "con humor".

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, arrive in Parc Ferme Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"Miramos la repetición, en primer lugar desde la pantalla de Oscar, para comprobar si hay algo que aprender para la próxima vez", dijo Stella a Motorsport.com.

"Creo que Oscar ha sido todo lo prudente que puede ser, pero viendo la imagen de Gasly, parece que ha perdido el control, ha derrapado un poco y ha tocado el alerón delantero de Oscar.

"Así que casi me atrevería a decir que lo clasificaría como una de esas situaciones desafortunadas.

"Aún más desafortunado es que Lando golpeó los restos que salían del alerón delantero de Oscar.

"Así que ambos coches tuvieron que cambiar el alerón delantero. Claramente en los datos, era una pérdida masiva de carga aerodinámica, no sería posible continuar así.

"Y no nos ayudó el hecho de que no hubiera coche de seguridad. Así que tuvimos que tomar el calor de la parada de la primera vuelta, más el cambio de alerón delantero, más ningún coche de seguridad.

"Así que nos tomamos estas cosas al pie de la letra. Somos pilotos, no nos rendimos. Simplemente pasamos a la siguiente carrera".