Una mala salida podría costar hasta siete posiciones en la F1 2026, avisa Oscar Piastri
Los arranques en las se verán completamente diferentes en la F1 2026 bajo el nuevo reglamento, pero no para mejor según los jefes de equipo y los pilotos.
Oscar Piastri considera que un mal arranque de carrera en la temporada 2026 de Fórmula 1 será tan costoso que un piloto podría perder hasta "siete posiciones", comparándolo con una carrera de F2.
Los procedimientos de salida han sido un tema polémico desde que comenzaron los test de pretemporada la semana pasada, porque ahora son mucho más complejos que antes debido a la eliminación del MGU-H.
Esto significa que los pilotos deben revolucionar sus motores durante al menos 10 segundos para alcanzar el nivel de turbo requerido, pero calcular mal el momento podría provocar una mala arrancada o que el coche entre en anti-stall.
Oscar Piastri dijo: "Todos van a necesitar cosas diferentes para la salida y, para ser completamente honesto, no estoy seguro de que ninguno de nosotros sepa exactamente lo que necesitamos todavía.
"Creo que probablemente tenemos ideas aproximadas, estoy seguro de que encontraremos una manera de hacer una salida adecuada. Es solo que la diferencia entre una buena y una mala salida el año pasado era que tenías un poco de patinaje de ruedas o un mal tiempo de reacción.
"Este año podría ser efectivamente como una carrera de F2 en la que casi entras en anti-stall o algo así. No solo pierdes cinco metros más o menos, podrías estar perdiendo seis o siete posiciones si sale mal."
Oscar Piastri, McLaren
Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Podría ser incluso peor para los pilotos que parten desde el fondo de la parrilla, dado que quizá ni siquiera obtengan los 10 segundos necesarios para hacer girar el turbo bajo el procedimiento actual.
Así que existen preocupaciones de seguridad asociadas a toda esta situación; el jefe de McLaren, Andrea Stella, pidió ajustes "imperativos" y Piastri coincidió con esto.
"Las salidas necesitan ser abordadas", añadió el piloto de McLaren. "Como todos hemos visto, ahora es un proceso bastante complicado tener una salida segura, y ni hablar de una competitiva.
"Es algo de lo que hablaremos entre ahora y Melbourne, estoy seguro, y hay muchos temas que tratar. Las salidas, los adelantamientos: los adelantamientos también van a ser diferentes.
"El DRS era obviamente solo una ventaja pura que usabas para ganar, mientras que ahora con el impulso de energía obviamente tienes que recuperar esa energía extra de alguna manera y luego desplegarla, lo que con algunas de las reglas vigentes no siempre es tan sencillo.
"Así que también habrá cierta optimización por parte de todos los fabricantes, estoy seguro, sobre cómo redistribuir las cosas y hacer que adelantar sea lo más fácil posible. Creo que seguir a otro auto es muy similar al año pasado, sinceramente, lo cual no me sorprende demasiado, pero definitivamente hay muchas cosas que discutir y abordar antes de Melbourne."
Se espera que muchos de esos temas se discutan en la reunión del miércoles de la Comisión de F1 durante el segundo test de Bahréin de esta semana, antes del inicio de temporada en Australia del 6 al 8 de marzo.
Comparte o guarda esta historia
Primeras modificaciones del McLaren MCL40 y estudio del alerón trasero
Oscar Piastri cambia su entorno dentro de McLaren para la F1 2026
McLaren y Williams ya están en pista en Bahréin: hoy han tenido un día de filmación
McLaren: Mercedes y Ferrari "más rápidos que nosotros" en simulaciones de carrera
Jenson Button explica por qué Lando Norris podría ser "una fuerza formidable" en 2026
McLaren analiza la UP de Mercedes: "El motor térmico es excelente y tiene ventajas"
Últimas noticias
La innovación de McLaren F1 para visualizar la gestión de la energía en el volante
A qué hora y cómo ver las pruebas de pretemporada de la F1 2026 en Bahréin
"Tenemos prisa por fijar los cimientos del crecimiento de MotoGP, no por monetizarlo"
Qué pasa con las salidas en la F1 2026 y por qué los pilotos temen "un desastre"
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados