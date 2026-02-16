Una mala salida podría costar hasta siete posiciones en la F1 2026, avisa Oscar Piastri

Oscar Piastri considera que un mal arranque de carrera en la temporada 2026 de Fórmula 1 será tan costoso que un piloto podría perder hasta "siete posiciones", comparándolo con una carrera de F2.

Los procedimientos de salida han sido un tema polémico desde que comenzaron los test de pretemporada la semana pasada, porque ahora son mucho más complejos que antes debido a la eliminación del MGU-H.

Esto significa que los pilotos deben revolucionar sus motores durante al menos 10 segundos para alcanzar el nivel de turbo requerido, pero calcular mal el momento podría provocar una mala arrancada o que el coche entre en anti-stall.

Oscar Piastri dijo: "Todos van a necesitar cosas diferentes para la salida y, para ser completamente honesto, no estoy seguro de que ninguno de nosotros sepa exactamente lo que necesitamos todavía.

"Creo que probablemente tenemos ideas aproximadas, estoy seguro de que encontraremos una manera de hacer una salida adecuada. Es solo que la diferencia entre una buena y una mala salida el año pasado era que tenías un poco de patinaje de ruedas o un mal tiempo de reacción.

"Este año podría ser efectivamente como una carrera de F2 en la que casi entras en anti-stall o algo así. No solo pierdes cinco metros más o menos, podrías estar perdiendo seis o siete posiciones si sale mal."

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Podría ser incluso peor para los pilotos que parten desde el fondo de la parrilla, dado que quizá ni siquiera obtengan los 10 segundos necesarios para hacer girar el turbo bajo el procedimiento actual.

Así que existen preocupaciones de seguridad asociadas a toda esta situación; el jefe de McLaren, Andrea Stella, pidió ajustes "imperativos" y Piastri coincidió con esto.

"Las salidas necesitan ser abordadas", añadió el piloto de McLaren. "Como todos hemos visto, ahora es un proceso bastante complicado tener una salida segura, y ni hablar de una competitiva.

"Es algo de lo que hablaremos entre ahora y Melbourne, estoy seguro, y hay muchos temas que tratar. Las salidas, los adelantamientos: los adelantamientos también van a ser diferentes.

"El DRS era obviamente solo una ventaja pura que usabas para ganar, mientras que ahora con el impulso de energía obviamente tienes que recuperar esa energía extra de alguna manera y luego desplegarla, lo que con algunas de las reglas vigentes no siempre es tan sencillo.

"Así que también habrá cierta optimización por parte de todos los fabricantes, estoy seguro, sobre cómo redistribuir las cosas y hacer que adelantar sea lo más fácil posible. Creo que seguir a otro auto es muy similar al año pasado, sinceramente, lo cual no me sorprende demasiado, pero definitivamente hay muchas cosas que discutir y abordar antes de Melbourne."

Se espera que muchos de esos temas se discutan en la reunión del miércoles de la Comisión de F1 durante el segundo test de Bahréin de esta semana, antes del inicio de temporada en Australia del 6 al 8 de marzo.