Los pilotos de Mercedes han ganado cada gran premio y carrera sprint esta temporada. Una muestra modesta, dado que el Gran Premio de Japón de este fin de semana es la tercera ronda, pero eso no ha impedido que George Russell siga siendo el favorito al campeonato.

Oscar Piastri, aspirante al título la temporada pasada, aún no ha llegado a iniciar realmente un gran premio este año, y su equipo McLaren está teniendo que aceptar el hecho de que tanto Mercedes como Ferrari tienen coches más rápidos en este momento. La ventaja de Mercedes ha sido particularmente irritante para sus equipos clientes, incluido McLaren, que no recibió la última especificación de la unidad de potencia antes del Gran Premio de Australia, lo que los dejó más atrás en la curva de aprendizaje.

También ha habido intriga en torno a la aerodinámica activa de Mercedes después de que surgiera que al menos un equipo presentó una solicitud de aclaración reglamentaria ante la FIA, una maniobra habitual cuando los competidores sienten que un rival está explotando una laguna en las reglas.

Pero la postura pública de McLaren es que necesita mejorar su propio coche después de dos brutales rondas iniciales.

"No hay nada mágico en ello", dijo Piastri cuando se le preguntó si McLaren estaba más cerca de identificar las áreas en las que Mercedes está logrando ganancias significativas.

"Creo que probablemente simplemente tienen más carga aerodinámica. Creo que están usando la unidad de potencia un poco mejor que nosotros en este momento, y es tan simple como eso, en realidad. No hay magia.

"Cuando estás sentado en el coche de carreras, Kimi [Antonelli] desapareció delante de mí bastante rápido [después de la resalida del coche de seguridad en la carrera sprint de China]. La herramienta más útil es sin duda mirar los datos, y estamos perdiendo un poco en todas partes.

"Realmente no hay un área en la que seamos débiles o un área en la que seamos fuertes. Simplemente es un poco en todos los aspectos, así que creo que encontrar más carga aerodinámica es nuestra principal oportunidad.

"Creo que el Ferrari también es interesante porque casi parece que son incluso mejores en las curvas, pero quizá un poco peores en las rectas; si es por la unidad de potencia o por la resistencia aerodinámica, no lo sé.

"No es solo ritmo puro de clasificación. Creo que Mercedes tiene una ventaja clara sobre todos. Pero la forma en que Ferrari puede luchar con ellos o plantarles cara al inicio de las carreras especialmente es bastante interesante de ver, así que creo que hay inspiración en más de un lugar."

Piastri no participó en el Gran Premio de China debido a un problema de software con su batería. Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Después del Gran Premio de China, aparecieron imágenes del alerón delantero del Mercedes cerrándose en dos etapas cuando se desactivaba el modo de recta. La normativa permite una 'ventana' de 400 milisegundos para la transición desde el modo de recta, cuando los flaps del alerón delantero y trasero se aplanan, al modo de curva, donde los flaps vuelven a su posición normal.

Dado que el cambio de estado entre el modo de recta y el modo de curva tiene un efecto significativo en el equilibrio del coche, el centro aerodinámico de presión y la carga general sobre los neumáticos, se ha sugerido que cerrar el alerón delantero por etapas podría mitigar este efecto. Pero la FIA ha investigado y se ha declarado satisfecha de que todo el movimiento tuvo lugar dentro de los 400 ms permitidos; también aceptó la explicación de Mercedes de que la disparidad en el tiempo fue causada por un problema hidráulico en el actuador en lugar de ser una característica deliberada.

No obstante, persiste en el paddock la creencia de que el modo de recta de Mercedes es más potente que el de sus rivales, lo que permite a los pilotos hacer super clip mientras está activado, compensando la pérdida de velocidad sufrida al recuperar energía. Pero Piastri insistió en que no hay un único 'truco' detrás de la velocidad de Mercedes.

"Definitivamente vimos la forma en que se cierra el modo de recta [del Mercedes] en China, lo cual fue interesante", dijo.

"Pero no sé si [la ventaja de Mercedes] tiene algo que ver con el propio modo de recta. Creo que más o menos entendemos dónde estamos perdiendo un poco en términos del uso de la unidad de potencia, y, sí, estoy seguro de que quizá también haya algo ahí, pero simplemente hay pequeños detalles por todas partes.

"Y especialmente en lo relacionado con la unidad de potencia, las pequeñas diferencias o las diferencias aparentemente pequeñas se acumulan increíblemente rápido. Incluso entre equipos de una vuelta a otra o de un piloto a otro dentro del mismo equipo, cometes errores en un punto y de alguna manera eso te ayuda en un punto diferente de la vuelta o pasan cosas raras.

"Así que creo que incluso mirando de un piloto a otro dentro del mismo equipo o incluso de una vuelta a otra del mismo piloto, tu velocidad en recta puede parecer tremendamente diferente."

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