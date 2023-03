Piastri ya demostró su potencial en la F1 en las pruebas de Bahréin

Cargar reproductor de audio

El australiano debutará en la F1 con McLaren en el Gran Premio de Bahréin, y la semana pasada realizó su primera prueba real con el nuevo MCL60.

Aunque McLaren se enfrenta a algunas dificultades con su nuevo coche, eso no ha impedido que Piastri demuestre de lo que es capaz.

En particular, el director del equipo McLaren, Andrea Stella, ha citado como prueba de su potencial la forma en que Piastri progresó rápidamente en una serie de tandas con poco combustible en el segundo día de test.

Su primer intento fue de 1m33.973s, y el segundo fue más lento. Sin embargo, su tercer intento se saldó con un 1m33.878s antes de que una cuarta y última vuelta rápida reportara un tiempo de 1m33.175s, que sería su mejor tiempo en la prueba.

Hablando sobre lo que ha visto de Piastri hasta ahora, Stella comentó: "Oscar tiene un talento increíble. Creo que ya hemos podido ver algunas de estas características en las tandas que hemos hecho en las pruebas con un coche anterior".

"Incluso durante el test (de Bahréin), en la secuencia de los neumáticos blandos, mejoró enormemente de un lado a otro: simplemente aprovechando, capitalizando el aprendizaje de un juego a otro. Así que son señales muy prometedoras".

Oscar Piastri, McLaren MCL60 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Con Piastri enfrentándose al cotizado Lando Norris, McLaren cree que es importante no fijar objetivos demasiado altos para el novato.

En su lugar, está claro que sólo quiere ver un progreso consistente de él a lo largo de la campaña 2023.

"Lo que esperamos de Oscar, realmente no quiero fijarlo en términos de resultados", dijo. "Para mí, lo importante es, como el coche, es el ritmo de desarrollo".

"Lo importante es ceñirse a un proceso en lugar de (estar centrado) en los resultados, porque los resultados son consecuencia de un proceso".

"Si te centras demasiado y demasiado pronto en algunos objetivos relacionados con los resultados, puedes desanimarte, así que intentamos no hacerlo. Decir que tienes que estar a dos décimas de Lando, o dos décimas mejor que Lando, creemos que no es la forma correcta de enfocarlo".

"Oscar está muy centrado en sí mismo. Queremos que el equipo apoye este viaje personal, y lo compararemos con Lando de una manera funcional".

"Tienes una superposición en la telemetría, y siempre hay alguna buena información que recoger para mejorar. Vamos a mirarlo, pero no porque necesariamente queramos igualarlo. Si no porque no cumplimos nuestros objetivos".

