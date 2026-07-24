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Fórmula 1 GP de Hungría

Piden paciencia con la enorme actualización que Aston Martin estrenó en Hungría

James Hinchcliffe dice que la importante mejora de Aston Martin debería juzgarse por si proporciona la dirección de desarrollo correcta.

Lydia Mee
Publicado:
Detalle técnico del coche Aston Martin

El expiloto de la IndyCar Series y comentarista de F1 TV James Hinchcliffe ha argumentado que el esperado paquete de mejoras de Aston Martin en el Gran Premio de Hungría no debería juzgarse únicamente por su ritmo inmediato, advirtiendo que el equipo necesitará tiempo para maximizar los cambios.

Antes de la última carrera previa al parón veraniego de la Fórmula 1, la escudería de Silverstone estrena un enorme paquete de mejoras en el Hungaroring. Aston Martin optó por no introducir cambios incrementales y, en su lugar, eligió apuntar a Hungría para traer esencialmente un coche con especificación B.

Hablando en Weekend Warm-Up de F1 TV, Hinchcliffe analizó la presión sobre el equipo liderado por Adrian Newey para lograr un resultado.

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"Sí, hay mucha presión, sin duda. Han tomado una decisión audaz. Nunca he visto nada parecido en la Fórmula 1: dejar el coche tal como está y que todo llegue de una sola vez", explicó Hinchcliffe.

"Y va a haber muchísima esperanza, muchísima expectación este fin de semana para que todo funcione. Ahora recuerda, solo porque lo hayas montado en el coche hoy no significa que hayas maximizado el paquete hoy.

Adrian Newey, Aston Martin Racing

Adrian Newey, Aston Martin Racing

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Lo importante es que, si no está luchando inmediatamente dentro del top 10, no está todo perdido, ¿verdad? Quiero decir, todos los demás coches empezaron en el shakedown de Barcelona y lo han estado desarrollando desde entonces. Este es, a todos los efectos, un coche con especificación B. Hay que reiniciar desde ese punto.

"Así que solo necesita ser correcto en términos de dirección. Tiene que correlacionarse bien con el túnel de viento y la simulación. Y si eso es correcto y es cierto, entonces al menos van en la dirección correcta."

De cara al fin de semana de carrera en Hungría, Aston Martin ocupa el 10.º puesto en el campeonato de constructores con un punto, solo por delante de Cadillac. Fernando Alonso está 18º en el campeonato de pilotos, tras haber sumado un punto en el Gran Premio de Mónaco después de que varios otros pilotos recibieran penalizaciones, y su compañero de equipo Lance Stroll está 22º.

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