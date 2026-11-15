Entrevista

Fórmula 1

Cómo aprovechar cada oportunidad y hacer que las cosas sucedan mantiene viva la pasión de Gasly en la F1

El francés se sincera sobre sus ambiciones para Alpine, cómo mantenerse positivo en la zona media, su primera pole position y su debut en un gran premio allá por 2017…

Jake Boxall-Legge

Publicado: 15 nov 2026, 10:05

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Pierre Gasly ha vivido toda la gama de emociones de la Fórmula 1 durante su tiempo en el paddock: un ascenso a Red Bull después de apenas una temporada completa, un cruel descenso de vuelta a Toro Rosso/AlphaTauri después de media temporada con el equipo 'grande', y su primera victoria en carrera en el Gran Premio de Italia de 2020.

Su llegada a Alpine en 2023 ha tenido altibajos: dos podios intercalados con la necesidad de lidiar con autos difíciles durante 2024 y 2025. Sin embargo, su instinto de carrera sigue muy afilado; ahora que Alpine volvió a experimentar un repunte de competitividad, Gasly consiguió una sorprendente pole en Monza en septiembre y ha sido uno de los pilotos destacados de esta temporada.

De manera apropiada, hablamos con él durante la visita de este año a Sepang —donde comenzó su camino en la F1 en 2017— para tomarle el pulso a la situación…

Hagamos un panorama general: Alpine ha mejorado bastante en términos de rendimiento durante 2026, ¿cómo ha sido hasta ahora para ti?

Creo que, en general, mirando de dónde venimos, viendo nuestra temporada 2025, obviamente ha sido un enorme paso adelante como equipo en términos de rendimiento, pudiendo pelear por puntos con bastante regularidad en la zona media en muchas ocasiones esta temporada.

Debo decir que creo que probablemente hemos tenido mala suerte en algunas ocasiones en las que dejamos bastantes puntos sobre la mesa. Estamos sextos en el campeonato. Creo que podríamos repetir la temporada otras 10 veces y, la mayoría de las veces, a esta altura estaríamos quintos. Pero todavía tengo esperanza de que podamos recuperar esa posición antes de fin de año.

Pero como equipo deberíamos estar satisfechos con el paso adelante que dimos. Todavía queda otro paso por dar para entrar realmente en esa pelea de los cuatro primeros en la parte alta del campeonato en términos de estructura, desarrollo, procesos, ejecución; definitivamente se ven muchos avances y al equipo elevando su nivel en prácticamente todos los aspectos.

La mejora de rendimiento del equipo Alpine le ha permitido a Gasly destacarse.

Photo by: Eric Le Galliot

Recuerdo que el año pasado iba a tus sesiones con los medios y siempre eras positivo pese a una temporada difícil…

Sí, quiero decir, hicimos sacrificios tempranos en 2025, lo que significa que vas a tener una temporada larga. Siempre es lo mismo cuando la gente dice que se ve la luz al final del túnel: 2026, nuevo reglamento, compromisos tempranos. Sabíamos que nos daría algunos dividendos, pero eso era lo que miraba y lo que intentaba usar para atravesar ese largo camino y esa larga temporada en 2025.

Al mismo tiempo, también es mi papel como líder dentro del equipo asegurarme de que todos sigan motivados, de que todos sigan dando absolutamente lo mejor. Y creo que mi punto entonces, y eso es lo que le dije al equipo, fue que no podemos relajarnos porque cuando el auto aparezca, si no estamos acostumbrados a rendir al 100% y a tener esos estándares altos y a ser críticos con nosotros mismos e intentar clavar absolutamente todo, será demasiado tarde.

No es cuando tienes el auto que debes activarte. Tienes que estar preparado para eso. Ese es el tipo de enfoque que tomamos como equipo el año pasado.

Este es tu cuarto año con el equipo. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención como lo que más mejoró en tu etapa en Alpine?

Diría que los cimientos. El hecho de tener más estabilidad durante las dos últimas temporadas. Realmente, ese tipo de confianza y convicción y, al final del día, las experiencias con las personas hacen que crees un vínculo y una relación en los que realmente puedes apoyarte en los buenos y en los malos momentos. Pero siento que hemos pasado por bastante como equipo. Siempre nos tuvimos unos a otros y siempre estuvimos ahí unos para otros. Realmente siento que estamos más fuertes que nunca en términos de colaboración, en términos de avanzar.

¿Estamos plenamente satisfechos con el rendimiento absoluto? No. Creo que está bastante clara la ambición del equipo y mi ambición es lograr incluso más de lo que logramos. Pero como evolución desde donde veníamos el año pasado, creo que estamos satisfechos con la trayectoria, satisfechos con las mejoras y conformes con el paso que dimos. Y ahora es importante mantener ese impulso hacia el próximo año e intentar abordar y entrar en la pelea entre los cuatro primeros.

Gasly considera que Briatore es fundamental para sentar las bases del equipo.

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Mencionas esa estabilidad, porque has pasado por muchos cambios de jefe de equipo: ¿llegó un punto en el que pensaste, ‘¡oh, otra vez no!’? ¿Cómo lo manejas?

Soy simplemente, soy alguien que piensa mucho en… quiero estar concentrado en lo que realmente puedo influir, y esas decisiones obviamente se toman en la alta dirección de las oficinas de Renault. Ese no es mi lugar. Mi lugar es estar en el auto y darles el mejor resultado que pueda. Y obviamente cada vez que pasas por un nuevo ciclo, tienes que conocer a las personas, entender cómo trabajan, crear la relación, crear la confianza y aprender todo eso para construir de algún modo estos nuevos cimientos de los que acabo de hablar.

Y creo que ahora, con Flavio [Briatore] en el equipo durante los últimos años, estamos consiguiendo que esos cimientos sean bastante sólidos y trabajando realmente en los detalles finos para clavar la estructura.

¿Se siente como que ahora está asentado? ¿Miras ahora al equipo y piensas, ‘cómo cerramos esa brecha con los cuatro grandes’?

Creo que está bastante claro y hay una evaluación honesta y muy transparente de lo que hacemos, de lo que tenemos que hacer y de la forma en que tenemos que hacerlo. Creo que la ambición del equipo es clara. Ahora, en la forma de lograrlo, creo que de nuevo, el siguiente paso es el siguiente nivel.

Estamos hablando de Ferrari, McLaren, Red Bull, Mercedes. Estamos hablando de los mejores equipos de la historia de la F1 y, obviamente, para entrar en ese grupo se necesita un nivel de excelencia que definitivamente está en otro nivel, también en términos de personal técnico.

Creo que definitivamente estamos llegando allí. En términos de personas, creo que es muy impresionante que la gente tenga tanta experiencia y tanta capacidad. Sí creo que tenemos a las personas para hacerlo realidad. La infraestructura sigue en desarrollo y sigue mejorando. Esa es un área en la que creo que podemos hacer más y estamos trabajando en ello.

¿Tenemos todas las herramientas que necesitamos? Esa es la pregunta para Flavio y para el personal técnico de mayor rango, pero creo que definitivamente estamos dando forma al equipo de una manera mucho más fuerte que la que teníamos cuando llegué.

La sorpresiva victoria de 2020 en Monza no fue solo cuestión de suerte: Gasly aprovechó al máximo su oportunidad.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Hablemos de Monza. Creo que fue tu primera pole desde GP2. Sentado en la primera fila, sin nadie delante de ti, ¿te salió de forma bastante natural?

Sí, me encantó muchísimo. Sinceramente, son cosas simples, pero solo salir del auto en la parrilla, ver que no hay nadie delante, simplemente no hay ningún auto. Hay una vista despejada desde ahí. Esa sensación de tener el control, soy alguien que necesita tener el control de las cosas. Cuando estás delante del pelotón, eres quien marca el ritmo en la vuelta de formación. Tienes el control en ese momento y es la mejor posición en la que estar.

Ha pasado bastante tiempo para mí. No me permitiría tener una mala largada en esa situación. Era muy importante para mí clavar realmente esa largada y empezar con el pie derecho.

¿Y quizá hay presión porque ha tardado tanto en llegar?

Estaba realmente contento porque creo que soy muy buen clasificador. Extraer el ritmo a una vuelta con el neumático, el rendimiento absoluto del auto, creo que en mi carrera esa es un área en la que he sido muy constante y muy bueno.

Pero dependes muchísimo del rendimiento del auto. Si tu auto está a un par de décimas del objetivo, del auto más rápido, incluso con esa vuelta excelente eso nunca me pondría en pole position ni en la pelea por ella.

Siempre es lindo recibir la recompensa por un muy buen trabajo que has hecho; en mi carrera, esa recompensa sería un P3: poner un auto en P3 que no necesariamente sobre el papel tiene ese ritmo, o estar arriba de la zona media. Recuerdo un par de veces mezclándome con los equipos de punta y la sensación de conseguir realmente la pole position, fue más fácil que en todas esas sesiones de clasificación que he hecho. Finalmente pude sentir esa recompensa de estar en la pole y todo lo que viene con ello.

Lo loco es que 12 meses antes, recuerdo la clasificación en Monza, fue muy dolorosa. Doce meses después, volvemos a la misma pista que solía ser bastante dolorosa para nosotros como equipo y de hecho lo ponemos en la pole. No estaba en nuestra quiniela, ¡pero fue una sensación muy linda!

Gasly destaca cómo las experiencias compartidas han fortalecido los vínculos dentro del equipo Alpine.

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Volvemos al lugar donde empezó todo, Sepang. ¿Qué recuerdos tienes de este lugar?

Sí, es curioso porque al entrar al paddock, iba caminando y es una locura cómo está cableado el cerebro y el tipo de recuerdos que a veces simplemente ves. Acabo de ver estos árboles y esta gran avenida.

Fue como, ‘wow’. Volví a sentir la sensación que tuve cuando llegué por primera vez y la emoción, lanzándome a lo desconocido, empezando mi sueño como piloto oficial, pero sin saber realmente qué iba a pasar.

Y simplemente volvió de golpe a mi cabeza. Es muy especial estar de vuelta, especialmente porque no es que haya tenido la oportunidad cada temporada de venir aquí. Así que es muy fácil conectar con eso y con esos nueve años, todo lo que pasó desde aquella sensación que tuve al llegar.

En términos de mirar atrás al Pierre Gasly de 2017 comparado con el de ahora, ¿cómo lo comparas? ¿Hay algo que te hubiera gustado saber entonces?

Diría que en las categorías inferiores, creo que cuando eres talentoso y un prospecto para la F1, estás acostumbrado a pelear al frente de la parrilla, pelear por la pole position, victorias, podios, campeonatos, y estás programado para pelear por esa posición. Es simplemente normal. Llegas a un fin de semana y no esperas nada menos que pelear por la victoria.

El joven francés debutó en Sepang en 2017 y disfrutó de los recuerdos que afloraron con el regreso de la F1.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Después de llegar a la F1, esa posición es muy poco frecuente. Es normal mirar siempre el mejor resultado posible y siempre llegar a cada carrera queriendo ganar, queriendo ser el mejor, queriendo pelear por todas esas cosas.

Pero la realidad es que muy pocos de nosotros tenemos esa oportunidad de hacerlo en F1. Miras a los cientos de pilotos de los últimos 30, 40 años, cuántos han estado realmente en una posición de llegar cada fin de semana sabiendo, ‘oh, este fin de semana de verdad estoy aquí para ganar’. Son muy pocos. Y es el tipo de mentalidad que para mí a veces hay que ajustar, aceptar y entender, y obtener cierta satisfacción dejando de lado el resultado final.

No voy a mentir, incluso hasta hoy, si la carrera de mi temporada es terminar P10, no es lo mismo y vives para momentos como Monza. Soy alguien bastante emocional, pero cuando tengo esos momentos, los vivo al 100% porque eso es lo que te impulsa.

Cada vez que vuelvo a casa, pienso que este fin de semana puede ser la oportunidad, puede no ser la oportunidad, pero habrá otra carrera y, finalmente, tendré la oportunidad y quiero asegurarme de aprovecharla.

Creo que la historia de mi carrera hasta ahora es que cada vez que tuve esas oportunidades de subir al podio, son bastante raras, pero cada vez que tuve una oportunidad, realmente la hice realidad.

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Gasly disfrutó ante la oportunidad de largar desde la pole position en Monza.

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

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