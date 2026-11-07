Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Gasly reclama mejor gestión a Alpine tras quedar detrás de Colapinto

Pierre Gasly señaló que las condiciones del circuito eran complicadas aunque había una esperanza de avanzar a la Q2. El francés admitió desconcierto por el ritmo de Alpine en mojado.

Luis Ramírez Isa Fernandes

Editado: 7 nov 2026, 21:47

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Pierre Gasly, Alpine

Foto de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

La clasificación del Gran Premio de Brasil dejó un balance amargo para el equipo Alpine porque las condiciones de lluvia complicaron lo que parecía ser, al menos el viernes, un ritmo promisorio, pero además, ha dejado al francés Pierre Gasly con una sensación de que podía haber alcanzado la Q2.

En una Q1 sumamente compleja por la lluvia, tanto Pierre Gasly como Franco Colapinto quedaron eliminados de manera prematura. El piloto francés señaló que su último intento se vio comprometido al encontrarse en pista con su propio compañero de equipo.

Gasly, quien finalizó en la posición 18 justo por detrás del argentino, indicó:

"Perdí dos décimas en la recta trasera y terminé justo en su caja de cambios. Él venía a dos o tres segundos de su tiempo de vuelta”, señaló el francés quien indicó que Alpine deberá trabajar en estos temas para poder sacar el máximo provecho en los dos monoplazas cuando se presenten condiciones similares donde la visibilidad estaba comprometida.

“Creo que pudimos haberlo gestionado mejor. Desafortunadamente, esa vuelta en particular era mi mejor intento; casi le toco la rueda en la línea de meta y tuve que levantar el pie en la curva rápida", declaró al concluir la tanda en la zona de medios donde estaba Motorsport.com

Desconcierto en Alpine por la falta de ritmo sobre mojado

Más allá del incidente en pista, Gasly se mostró confundido ante el bajo rendimiento mostrado por el paquete aerodinámico de Alpine bajo las gomas de lluvia extrema.

"Creo que podríamos habernos colado a la Q2 en el puesto 15, pero mirando el panorama general, no estuvimos ahí en ninguna parte durante toda la sesión. Estoy un poco confundido de por qué se sintió tan mal", reconoció Pierre.

Más de la F1 :

De cara a la carrera donde arrancará en la posición 16 al avanzar posiciones por las sanciones a Max Verstappen y Lewis Hamilton espera poder corregir el desempeño del coche para ser competitivo en ritmo de carrera luego de que el sábado lo dejó desconcertado.

"Ya veremos mañana, es otro día. Sinceramente, la sensación ahí fuera fue muy mala y me cuesta entender cómo estamos tan lejos del ritmo. Estoy seguro de que como equipo lo analizaremos e intentaremos hacer un mejor trabajo para la carrera".

Más de la F1 :

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo La parrilla de salida para el GP de Brasil de F1 2026 en Sao Paulo

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Luis Ramírez





La parrilla de salida para el GP de Brasil de F1 2026 en Sao Paulo



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



1 h



La parrilla de salida para el GP de Brasil de F1 2026 en Sao Paulo





Norris gana la pole bajo la lluvia en Brasil; Colapinto eliminado en Q1, pero avanza por sanciones



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



1 h



Norris gana la pole bajo la lluvia en Brasil; Colapinto eliminado en Q1, pero avanza por sanciones





Bagnaia sufre doble fractura tras espeluznante accidente en la Sprint de Qatar



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



4 h



Bagnaia sufre doble fractura tras espeluznante accidente en la Sprint de Qatar

Más de

Alpine





Colapinto tras quedar eliminado en la Q1 en Brasil: "Simplemente iba derrapando"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



1 h



Colapinto tras quedar eliminado en la Q1 en Brasil: "Simplemente iba derrapando"





Mini deja huella en Interlagos: séptimo tiempo y la mirada puesta en el futuro



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



5 h



Mini deja huella en Interlagos: séptimo tiempo y la mirada puesta en el futuro





Franco Colapinto termina el viernes cerca del top 10 en Brasil, pero avisa: "Tenemos mucho por mejorar"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



1 d



Franco Colapinto termina el viernes cerca del top 10 en Brasil, pero avisa: "Tenemos mucho por mejorar"

Últimas noticias





Gasly reclama mejor gestión a Alpine tras quedar detrás de Colapinto



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



30 min



Gasly reclama mejor gestión a Alpine tras quedar detrás de Colapinto





La parrilla de salida para el GP de Brasil de F1 2026 en Sao Paulo



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



1 h



La parrilla de salida para el GP de Brasil de F1 2026 en Sao Paulo





Norris gana la pole bajo la lluvia en Brasil; Colapinto eliminado en Q1, pero avanza por sanciones



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



1 h



Norris gana la pole bajo la lluvia en Brasil; Colapinto eliminado en Q1, pero avanza por sanciones





Colapinto tras quedar eliminado en la Q1 en Brasil: "Simplemente iba derrapando"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



1 h



Colapinto tras quedar eliminado en la Q1 en Brasil: "Simplemente iba derrapando"

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete