Un piloto estadounidense exitoso ayudaría a tres carreras de F1

Cada vez se especula más con la posibilidad de que la Fórmula 1 añada una tercera carrera americana a su calendario en los próximos años, que se uniría a la ya existente en el Circuito de las Américas y a la primera carrera en Miami que iniciará en 2022.

Las Vegas se ha señalado como una posible tercera sede, mientras que el famoso equipo estadounidense de Michael Andretti está actualmente en conversaciones para comprar una participación mayoritaria en la empresa propietaria del equipo Alfa Romeo.

La noticia de Andretti ha alimentado el interés por un piloto estadounidense que podría unirse a las filas de la F1, con Colton Herta, el competidor de Andretti Autosport en la IndyCar, siendo el indicado para dar el paso si el acuerdo con Sauber se concreta, siempre que el hijo del expiloto Bryan Herta consiga los puntos para obtener la superlicencia.

El éxito sostenido de Lewis Hamilton y el interés por el piloto de Mercedes ha contribuido a que Silverstone tenga un importante impulso en el número de venta de localidades.

Cuando Motorsport.com le preguntó si era clave tener un efecto similar con un piloto estadounidense para la salud del Circuito de Las Américas a largo plazo, así como para aumentar el interés de la F1 en América, Epstein respondió: "Creo que un piloto americano ganador puede mantener los tres o cuatro grandes premios”.

“Y ciertamente estoy entusiasmado con la posibilidad de otro equipo americano”.

Colton Herta, Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian Honda celebrates winning

"Pero el mero hecho de tener un equipo americano no hace que los aficionados acudan a las gradas, lo hemos comprobado porque [Gene] Haas y [Guenther] Steiner han puesto el mejor producto posible. Pero creo que sí, un campeón americano lo haría muy bien".

Pero Epstein también advirtió que si un piloto o equipo americano se uniera a la parrilla de la F1 en el futuro y "no fueran ganadores", entonces "el efecto sería de corta duración".

Y añadió: "Pero no creo que entren en ella para no ganar. No creo que se conformen con volver al pelotón. Al menos, espero que no".

Sobre las sugerencias de que el propietario de la F1, Liberty Media, podría invertir en un programa de desarrollo de pilotos en su país de origen, Epstein dijo que le "encantaría que gastaran mucho dinero en tratar de ayudar a los pilotos estadounidenses, pero eso es una decisión comercial para ellos".

"Y eso es probablemente una inversión arriesgada a largo plazo", continuó.

"Tienen que decidir si eso es lo mejor para los accionistas".

"La mayoría de estos chicos, la mayoría de los campeones de la F1 empezaron a conducir motos pequeñas o karts cuando tenían un solo dígito de edad”.

"Por lo tanto, es buscar en un proyecto de una década de duración. Y eso es, eso es una conversación difícil”.