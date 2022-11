Un piloto de F1 quedó cerca de perderse un GP después de México

Cargar reproductor de audio

El punto de México llevó el total de Gasly a diez unidades, lo cual lo deja a sólo dos de la cifra que desencadena automáticamente una suspensión por un evento.

Sus primeros puntos se registraron en el GP de España el 22 de mayo, lo que significa que, según las normas actuales, no perderá ninguno de su total hasta después del GP de Emilia Romagna del año que viene, la séptima prueba del campeonato de 2023.

Gasly se ha sentido cada vez más frustrado con los comisarios en las últimas semanas, después de haber sido sancionado por exceso de velocidad bajo la bandera roja en el GP de Japón, y por dejar un hueco demasiado grande detrás del coche de seguridad en Austin.

En la reunión de pilotos del viernes, antes del GP de México, el francés planteó la cuestión de la dureza del sistema de puntos de penalización.

Posteriormente, en la carrera del domingo, sumó un punto más después de que se considerara que se había salido de la pista y que había obtenido una ventaja cuando luchaba con Lance Stroll. Recibió una penalización de cinco segundos, así como el punto de penalización.

Gasly estaba claramente frustrado tras la carrera de México por haber sido sancionado por FIA una vez más, y después de conocer el punto de penalización incluso se tomó un momento para ordenar sus pensamientos antes de hablar con los medios de comunicación.

Se sintió especialmente frustrado porque no se le dijo que devolviera la posición a Stroll.

"Soy un piloto de carreras, y si veo un hueco voy a ir por él", dijo al ser preguntado por Motorsport.com sobre el incidente de Stroll.

"Y si no están contentos con ello, me dicen que devuelva la posición, y entonces lo volveré a intentar. No me hicieron ningún comentario, así que es una pena".

Y añadió: "Sólo tienen que decirlo en la radio y eso es lo que han hecho en el pasado, pero por alguna razón, esta vez no".

Preguntado por si tenía que cambiar su enfoque, Gasly dijo que hablará con los oficiales en la próxima carrera en Brasil.

"Parece que (los comisarios) son bastante duros últimamente", dijo. "El fin de semana pasado, la mitad de la parrilla estaba dejando demasiado espacio detrás del coche de seguridad, y me penalizaron".

"Este fin de semana creo que (la maniobra con Stroll) estuvo bastante apretada, y no sé por qué no me dieron un mensaje para devolver la posición".

"Al final del día me esfuerzo al máximo dentro del coche, y lo último que quiero es recibir puntos de penalización estúpidos y perder tiempo de carrera".

"Aparentemente en este momento no están contentos con lo que estoy haciendo, así que tendré una discusión para entender exactamente lo que tengo que cambiar".

A principios del fin de semana, Gasly indicó que la discusión que inició en la reunión informativa de los pilotos del viernes sobre las sanciones había sido positiva, e incluso sugirió que el sistema de puntos podría ser ajustado por la FIA, posiblemente a tiempo para salvarle de una prohibición de carrera en 2023.

"No se trataba sólo de los puntos de penalización, porque obviamente estoy bastante cerca de ser suspendido para una carrera", dijo cuando fue preguntado por Motorsport.com sobre el debate de la reunión del viernes.

"Pero en mi opinión, no siento que haya sido tan peligroso en los últimos 12 meses, y sería una pena recibir una prohibición de carrera por frenar un poco demasiado detrás del coche de seguridad y un par de límites de pista este año".

"Así que creo que están trabajando en ello y probablemente para el año que viene habrá cambios. Es bueno escuchar eso".

Los puntos de penalización de 2022 de Gasly

España: Provocar una colisión (Lance Stroll) - 2 puntos

Austria: Provocar una colisión (Sebastian Vettel) - 2 puntos

Austria: Salirse de la pista sin justificación en múltiples ocasiones - 1 punto

Japón: Exceso de velocidad en condiciones de bandera roja - 2 puntos

Estados Unidos: Dejó demasiado espacio detrás del coche de seguridad - 2 puntos

México: Salirse de la pista y obtener una ventaja (Lance Stroll) - 1 punto

El 10 de octubre, Gasly perdió dos puntos de penalización ganados por causar una colisión con Fernando Alonso en el GP de Turquía de 2021. Este año también recibió dos reprimendas por infracciones de bolardos en Canadá.

