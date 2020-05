Pilotos apoyan totalmente los planes de "carreras fantasma"

Alexander Wurz comparó los esfuerzos para minimizar los riesgos de propagar el Covid-19 en eventos de Fórmula 1 a puertas cerradas con el enfoque regular en la seguridad que el deporte ha perseguido desde las tragedias de Imola en 1994.

El austriaco representó a los pilotos en una reciente reunión en línea con los jefes de F1 y de la FIA sobre cómo las carreras, como las planeadas para Austria en julio, se pueden celebrar con un riesgo mínimo, y dijo que era "hermoso ver" cómo se han cubierto todos los ángulos.

"No fue una negociación", dijo Wurz en un Sky Vodcast. "Fue solo para debatir, debatir y utilizar el poder cerebral colectivo de todos los involucrados en nuestro deporte para asegurarnos de que podamos regresar lo antes posible y de la manera más segura”.

“El deporte motor, especialmente desde los accidentes de Senna / Ratzenberger en Imola, a pesar de que todos los días estamos empujando la conducción al límite, nos convertimos en una industria increíblemente segura”.

“Todos en el mundo del deporte motor, desde los mecánicos, los jefes de equipo, los oficiales, están acostumbrados a protocolos de seguridad muy estrictos”.

“Y eso ha funcionado fantásticamente durante las últimas tres o cuatro décadas. Sir Jackie Stewart comenzó toda la idea de seguridad, y el deporte, que nunca compromete el rendimiento, se ha vuelto extremadamente seguro”.

“En realidad, fue hermoso ver que todas las personas involucradas de la FIA, la F1, y también en este caso los pilotos y otras partes interesadas clave, realmente pasaron muy sistemáticamente por todo el proceso para que internamente podamos asegurarnos de que estamos haciendo todo lo que sabemos para garantizar la seguridad de los participantes y también de la nación”.

Wurz enfatizó que la F1 solo visitará países donde el sistema médico local no se verá afectado por organizar un evento como un gran premio.

"No iremos a las naciones y lugares donde la crisis es tan grave que no hay suficiente capacidad en el sistema médico”.

"Eso es 100 por ciento seguro, y Jean Todt y Chase Carey lo han dejado muy claro”.

"En el caso de Austria, soy austriaco, sé que tenemos plena capacidad. Tuvimos suerte como nación, los casos fueron muy pocos y bajos. En términos de tratamiento médico, espacio médico, unidades de emergencia alrededor del Red Bull Ring, no hay problema”.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 Photo by: Evgeniy Safronov

“Entonces tenemos que asegurarnos de no transmitir el virus entre la industria y la nación anfitriona. E igualmente dentro de nuestro circuito tenemos que asegurarnos de que guardemos la distancia entre nosotros para minimizar el riesgo de transmisión”.

Wurz también dejó en claro que si bien los pilotos preferirían competir frente a una multitud, han aceptado que es necesario un compromiso por el bien del deporte.

“Permítanme decir que creo que nadie en el deporte del motor, ningún piloto, y personalmente yo definitivamente, es un fanático de las carreras fantasma, porque vivimos de las emociones que se comparten juntas”.

"Un partido de fútbol o atletismo, tienen un estadio, tenemos una pista de carreras y 100,000 espectadores que comparten este gran evento juntos, y eso hace una gran diferencia en cómo te sientes".

"Sin embargo, con todos los pilotos con los que he hablado, y constantemente estoy en conversaciones con ellos, nadie me ha dicho que no quiere hacerlo, o sienta que es algo incorrecto".

"En realidad, es lo correcto porque tenemos una obligación con nuestra industria. La F1 es una industria global y, como todos los gobiernos del mundo, todos intentamos impulsar la industria, la economía, porque las familias y las hipotecas de las personas dependen de ello. Y es lo mismo en la Fórmula 1”.

"Por lo tanto, las carreras fantasmas son un medio para volver a encarrilarnos antes que si esperamos las carreras con fanáticos. Así, que si este es el camino, todos los pilotos lo aceptan completamente”.