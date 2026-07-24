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Fórmula 1 GP de Bélgica

Los pilotos que se ausentarán en la FP1 del GP de Hungría y quiénes los reemplazarán

Oscar Piastri, Franco Colapinto y Oliver Bearman se perderán la primera práctica libre del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 mientras los equipos cumplen con sus requisitos de rookies.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Publicado:
Leonardo Fornaroli, piloto reserva de McLaren

Leonardo Fornaroli, piloto junior de McLaren, tendrá su segunda oportunidad de 2026 de participar en un fin de semana de gran premio, sustituyendo a Oscar Piastri en la FP1 en el Hungaroring este viernes.

El italiano, muy valorado, que es el vigente campeón de F2, tomó el volante del MCL40 de Lando Norris en Barcelona el mes pasado, y ahora tendrá su segunda salida de entrenamientos con el equipo en el Gran Premio de Hungría de este fin de semana, ocupando el asiento de Piastri.

Es un fin de semana clave tanto para Fornaroli como para McLaren, ya que el equipo lleva un importante paquete de mejoras a Budapest en un intento de recortar aún más la distancia con Mercedes, mientras que el SF-26 de Ferrari también ha demostrado ser un coche más rápido que el McLaren en las curvas.

McLaren ha quedado extremadamente impresionado con Fornaroli, y el jefe del equipo, Andrea Stella, confirmó en las últimas semanas que la escudería de Woking está estudiando oportunidades para el piloto de 21 años en otro lugar de la parrilla. Fornaroli ha sido vinculado más recientemente con el segundo asiento de Haas como compañero de Oliver Bearman, mientras que el futuro a largo plazo del titular Esteban Ocon no está claro ahora mismo.

También lee:

Bearman también se perderá la FP1 en Budapest, ya que Haas incorpora al protegido de Toyota Ryo Hirakawa.

Mientras tanto, el piloto reserva de Alpine Paul Aron tendrá su tercera participación en una FP1 del año. Tras dos sesiones cedido a Audi, en Barcelona y Austria, Aron reemplazará a Franco Colapinto en Alpine en la FP1.

La normativa exige a los equipos de F1 inscribir a pilotos novatos en cuatro sesiones de FP1 a lo largo de la temporada, dos por coche.

Las fotos del jueves del Gran Premio de Hungría

Una vista general del paddock

Las fotos del jueves del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Ambiente del circuito

Las fotos del jueves del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Esteban Ocon, equipo Haas de F1

Las fotos del jueves del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del jueves del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las fotos del jueves del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las fotos del jueves del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Franco Colapinto, esquí alpino

Las fotos del jueves del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del jueves del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Esteban Ocon, equipo Haas de F1

Las fotos del jueves del Gran Premio de Hungría de F1 2026
George Russell, Mercedes

Las fotos del jueves del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del jueves del Gran Premio de Hungría de F1 2026
George Russell, Mercedes; Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del jueves del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las fotos del jueves del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Ryo Hirakawa

Las fotos del jueves del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las fotos del jueves del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Franco Colapinto, esquí alpino

Las fotos del jueves del Gran Premio de Hungría de F1 2026
George Russell, Mercedes; Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del jueves del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del jueves del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las fotos del jueves del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Sergio Pérez, Cadillac Racing

Las fotos del jueves del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Una vista general del paddock

Las fotos del jueves del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las fotos del jueves del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Franco Colapinto, esquí alpino

Las fotos del jueves del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del jueves del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

Las fotos del jueves del Gran Premio de Hungría de F1 2026
George Russell, Mercedes

Las fotos del jueves del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del jueves del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Las fotos del jueves del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Franco Colapinto, esquí alpino

Las fotos del jueves del Gran Premio de Hungría de F1 2026
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