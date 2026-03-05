Pilotos confían en que F1 y FIA tomarán decisión correcta ante conflicto en Medio Oriente

George Russell ha expresado su confianza en que la Fórmula 1 tomará la decisión correcta sobre los próximos Grandes Premios de Oriente Medio en medio del actual conflicto entre Irán y Estados Unidos.

Estados Unidos e Israel lanzaron ataques coordinados contra Irán el 28 de febrero, en los que murieron el líder supremo del país, Ali Khamenei, y muchos otros funcionarios, y desde entonces la situación se ha agravado. El miércoles, el número oficial de víctimas civiles superó las 1000, según la agencia de noticias estadounidense Human Rights Activists News Agency.

Irán y sus aliados respondieron lanzando misiles contra Israel y las bases militares estadounidenses en Oriente Medio, y los ataques continúan por todas partes, con el Senado estadounidense respaldando los poderes bélicos de Donald Trump.

Por lo tanto, aún no está claro cuándo terminará exactamente el conflicto y la mayoría de los países de Oriente Medio han cerrado su espacio aéreo, lo que afecta a cualquier actividad deportiva que estuviera prevista en la región.

El Campeonato Mundial de Resistencia, por ejemplo, pospuso el inicio de la temporada 2026, inicialmente previsto para el 28 de marzo en Qatar, mientras que el proveedor de neumáticos de F1 Pirelli canceló una prueba cercana en Baréin.

Pero la F1 también tiene previsto visitar la región para las rondas cuarta y quinta de su temporada 2026, con el Gran Premio de Baréin programado para el 10-12 de abril y el Gran Premio de Arabia Saudí una semana después. El campeonato aún no ha confirmado si esas carreras se celebrarán según lo previsto.

El tema se le planteó a Russell antes de la apertura de la temporada 2026 en Melbourne este fin de semana, y el director de la Asociación de Pilotos de Gran Premio dijo: "En última instancia, creo que todos confiamos en que la F1 y la FIA tomarán la decisión correcta.

"Estoy seguro de que la situación cambiará a diario, y aún faltan cuatro o cinco semanas, así que no creo que nadie esté presionando con esas preguntas, porque aún queda mucho tiempo y, por supuesto, es algo que escapa a nuestro control.

Así que, sí, confiamos en que los responsables tomen la decisión correcta y, si no es así, estoy seguro de que hay un plan B. Pero no estamos preguntando y confiamos en que lo están preparando".

Sus compañeros de la GPDA, Carlos Sainz, se hizo eco de estas ideas después de que un portavoz de la F1 declarara recientemente a la BBC que están siguiendo de cerca la situación.

"Creo que la F1 y la FIA están mucho mejor informadas de lo que está pasando gracias a sus contactos en Oriente Medio y en el resto del mundo", dijo Sainz.

"Así que creo que estamos, digamos, a merced de lo que decida hacer la alta dirección del deporte, y estoy bastante seguro de que tomarán la decisión correcta cuando llegue el momento de tomarla.

Pero, dado que aún queda mucho para esa carrera, no creo que valga la pena gastar demasiada energía pensando en lo que va a pasar".

