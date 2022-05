Los pilotos critican la chicana "Mickey Mouse" en Miami

Cargar reproductor de audio

El nuevo circuito de Miami acogerá el primer gran premio de su historia después de haber creado un diseño en los alrededores del Hard Rock Stadium. El trazado se ha inspirado en varias curvas clásicas del mundial de Fórmula 1, y combina tramos de alta velocidad con largas rectas, además de una revirada sección en el segundo sector.

Sin embargo, esta chicane dentro de la región de baja velocidad ha sido el escenario de varios trompos y errores a lo largo del fin de semana, y es que está diseñada para reducir la marcha de los monoplazas antes de pasar por debajo de la autopista que está presente por encima del asfalto.

Aunque Daniel Ricciardo se mostró bastante contento con la pista, dijo que "no es como cualquier otro circuito", y que los diseñadores habían hecho un "buen trabajo" haciendo algo único, consideró que esta parte era demasiado estrecha para la Fórmula 1.

"Lo de Mickey Mouse es demasiado Mickey Mouse, eso creo", expresó el australiano. "Estos coches son tan grandes hoy en día, y pienso que me han citado antes diciendo que las pistas no se están haciendo anchas, pero los monoplazas sí".

"Así que, obviamente, este es un caso en el que está bastante apretado en algunos lugares. Se construyó alrededor de un estadio, por lo que no es como si hubiera algo abierto para hacer todo", continuó.

"Estoy seguro de que hay algunas restricciones en lo que pueden hacer", aseguró el piloto de McLaren, mientras que su compañero, Lando Norris, dijo que también le gustaba la pista de Miami, y que tenía "un buen potencial", pero consideraba que la chicane era "un acierto y un error".

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

No obstante, el británico apreció que la necesidad de pasar con seguridad por debajo de la autopista significaba que era inviable eliminar esta curva 14 y 15: "Me han dicho que no es posible debido al puente que pasa por encima".

"Los coches solo pueden circular a una determinada velocidad, por lo que tuvieron que poner una chicane. Había una razón para ponerla, así que tal vez tengamos que quedarnos con ella", afirmó.

"Espero que no, estoy seguro de que hay otra forma de evitarlo, pero como dijo Daniel [Ricciardo], no creo que haya muchas maneras", aseguró Lando Norris antes de afrontar la primera cita en Miami.

Pierre Gasly, por su parte, encontró el trazado "muy divertido", aunque "demasiado bacheado" en algunos puntos, y se refirió de la misma manera a la ya famosa chicane, comparándola con la Fórmula E.

"La curva 1, 3 y 5 están bastante bacheadas, pero después me gusta mucho la sección de alta velocidad. Puedes pasar por encima de los pianos e ir bastante rápido allí, por lo que es bueno", dijo el francés.

"No soy un gran fan de la chicane de Fórmula E, es muy cerrada, prefiero las curvas de alta velocidad, especialmente con los coches que tenemos, pero debo decir que es una pista genial para pilotar", explicó.

Por último, Lewis Hamilton publicó en su cuenta de Instagram tras la clasificación que le "gustaba mucho" esta pista de Miami, aunque expresó que "la chicane es lo único que puede ser mejor".