Las vibraciones del motor Honda que está sufriendo Aston Martin son tan severas que limitan la cantidad de vueltas que los pilotos pueden completar sin arriesgar lesiones en sus manos, ha revelado el jefe del equipo, Adrian Newey.

La nueva asociación entre Aston Martin y Honda comenzó de manera desastrosa en los tests de pretemporada, cuando una variedad de problemas de fiabilidad limitó el rodaje del AMR26. El principal problema fueron las vibraciones excesivas provenientes de la unidad de potencia, que rompían repetidamente la batería del motor hasta que el equipo se quedó sin repuestos.

Como reveló Motorsport.com esta semana, Aston Martin llegó a Australia esperando completar solo un número limitado de vueltas de carrera antes de verse obligado a retirar ambos autos. Hablando el jueves por la mañana en Melbourne, el director del equipo, Adrian Newey, reveló la verdadera magnitud de sus problemas de vibración, admitiendo que los pilotos Fernando Alonso y Lance Stroll solo se sienten cómodos dando un número limitado de vueltas antes de arriesgar daños en los nervios en sus manos.

"Lo que hemos logrado para este fin de semana [es una solución] que se probó en el banco de pruebas durante el transcurso del fin de semana y que ha reducido con éxito y de forma significativa la vibración que llega a la batería", explicó Newey.

"Pero lo que es importante recordar es que la unidad de potencia es la fuente de la vibración, es el amplificador. El chasis es, en ese escenario, el receptor. Un chasis de carbono es una estructura naturalmente rígida con muy poca amortiguación, por lo que la transmisión de esa vibración al chasis, no hemos logrado ningún progreso en eso.

Fernando Alonso, AMR26 Aston Martin F1

"Esa vibración está causando algunos problemas de fiabilidad, espejos que se caen, ese tipo de cosas, que estamos teniendo que abordar. Pero el problema mucho más significativo es que esa vibración se transmite en última instancia a los dedos del piloto. Así que Fernando siente que no puede hacer más de 25 vueltas consecutivas antes de arriesgar un daño nervioso permanente en sus manos. Lance es de la opinión de que no puede hacer más de 15 vueltas antes de alcanzar ese umbral", explicó Newey. Hay que recordar que Strll tuvo una lesión en una de sus muñecas a comienzos de 2023.

"Vamos a tener que estar muy restringidos en cuántas vueltas hacemos en la carrera hasta que resolvamos la fuente de la vibración y mejoremos la vibración en su origen", continuó Newey.

El equipo asegura que es optimista respecto al potencial de rendimiento innato de su auto, pero debido a que aún no ha llegado al fondo de la causa raíz de las vibraciones de la unidad de potencia de Honda, no hay un calendario claro sobre cuándo podrá empezar a revertir la situación.

"Desde el punto de vista de Honda, lamentablemente todavía no hemos podido hacer funcionar la unidad de potencia al régimen máximo", dijo el presidente de HRC, Koji Watanabe. "Es demasiado pronto para decir cuál es el rendimiento todavía, así que entendamos la situación.

Newey dijo: "Dándonos un poco de tiempo, no veo ninguna razón inherente dentro de la arquitectura del auto por la que no podamos llegar a ser, del lado del chasis, cercanos a ser, si no completamente competitivos. En el lado de la unidad de potencia, si simplemente hablamos de potencia bruta pura, no tiene sentido especular. Lo descubriremos, particularmente el sábado, cuando todos tengan sus motores al máximo.

"Uno de los problemas con estas regulaciones es que cuanto más corto estés de potencia del motor de combustión interna, más tienes que compensarlo utilizando energía eléctrica para cubrir esa falta de potencia del motor de combustión interna, lo que significa que cuando realmente quieres esa energía eléctrica en las rectas, tu batería ya se ha agotado. Así que se convierte en una espiral descendente que se autoalimenta."