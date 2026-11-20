Fórmula 1 Las Vegas GP

Los pilotos de F1, sorprendidos por la 'pista de hielo' de Las Vegas: "Daba miedo a 100 km/h"

Las prácticas del jueves, en gran parte afectadas por la lluvia, en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 no hizo más que confirmar las preocupaciones sobre el rendimiento de los neumáticos de lluvia

Filip Cleeren

Publicado: 20 nov 2026, 11:29

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Arvid Lindblad, Racing Bulls

Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Con la lluvia afectando la actividad del jueves del Gran Premio de Las Vegas en el circuito callejero de bajo agarre alrededor del Strip, la principal conclusión no fue quién fue el más rápido, sino el dato impresionante de que todos los pilotos de Fórmula 1 lograron mantenerse lejos de las barreras.

Después del primer fin de semana realmente en mojado del año para la F1 en Brasil, con el uso de neumáticos de lluvia extrema e intermedios tanto en clasificación como en carrera, los pilotos estaban preocupados por cómo funcionaría la gama de lluvia de Pirelli en un circuito sin curvas de alta velocidad, donde es mucho más difícil llevar los neumáticos a la temperatura adecuada.

"Creo que los momentos de miedo son si vas a Vegas y no puedes conseguir nada de temperatura en los neumáticos", dijo Lando Norris, de McLaren, después de la carrera de Sao Paulo, mientras que el piloto de RB, Liam Lawson, agregó: "Si estamos en una pista como Vegas y llueve, honestamente, creo que estamos en problemas".

Norris y Lawson no tuvieron que esperar mucho para que sus predicciones fueran puestas a prueba. Vegas solo tuvo 22 días de lluvia en 2025, por lo que una precipitación que afectara al gran premio parecía poco probable. En una ciudad obsesionada con las probabilidades, es el equivalente a acertar una apuesta dividida a dos números en cualquiera de las mesas de ruleta que bordean el Strip.

Esa precipitación llegó debidamente en cantidades abundantes, convirtiendo la primera sesión de entrenamientos del jueves en un completo lavado, sin que ningún piloto registrara siquiera un tiempo de vuelta, ya que la mayor parte del pelotón se limitó a una vuelta de exploración con neumáticos de lluvia extrema, en gran medida por curiosidad.

La FP2 tuvo mucha más acción, comenzando con neumáticos de lluvia extrema antes de pasar a intermedios cuando empezó a formarse una línea seca. La pista aceitosa y sucia, bordeada de pintura, resultó ser una 'pista de hielo', como describió el debutante de Racing Bulls Arvid Lindblad en su estreno en Vegas. Los pilotos sufrieron especialmente en las primeras vueltas de cada tanda mientras intentaban llevar sus neumáticos a un rango razonable de temperatura.

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Photo by: Clive Mason / Getty Images

"Me sorprendió", dijo Lindblad. "Hemos dicho muchas veces que estos neumáticos no son buenos. Creo que los pilotos ya se quejaron el año pasado de que los neumáticos de lluvia no funcionaban aquí. No estaban funcionando en muchas de las pistas a las que fuimos este año.

"Pero esta fue una experiencia que nunca había tenido antes en un auto. Honestamente, daba miedo manejar incluso a 100 km/h en una curva de baja velocidad. Las cuatro ruedas deslizando, sin saber si te vas a ir contra un muro. Obviamente no ayuda toda la pintura y los muros, porque es una pista callejera. Fue una experiencia muy nueva para mí y, honestamente, lo más cercano con lo que puedo relacionarlo fue manejar un auto de rally sobre hielo en comparación con la Fórmula 1".

Los pilotos más experimentados también respaldaron la opinión de Lindblad. "Sí, siempre me sorprende cuando veo que no hay choques ni nada, porque tú mismo sientes que tienes muchos de esos momentos ahí fuera", dijo Alex Albon, de Williams. "Pero la pista más complicada del año, el menor agarre del año, estos autos en una pista mojada, es mucho deslizamiento".

Después de la FP1, Pirelli decidió aumentar la temperatura de las mantas térmicas para sus neumáticos de lluvia extrema de 40C a 60C, lo que ayudó en cierta medida al calentamiento inicial, pero Albon sintió que no fue suficiente. "Creo que estos neumáticos están demasiado fríos. Creo que necesitamos mantas más calientes. No sé por qué trabajamos tan fríos con las mantas, porque todavía las usamos, así que no cambia nada si las usamos un poco más calientes", dijo.

Oscar Piastri, de McLaren, agregó: "Bastante imposible al inicio. Incluso cuando pusimos los intermedios, durante las primeras vueltas fue peor que con los de lluvia y mucho más complicado. Así que, definitivamente, no fue fácil ahí fuera".

Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo, ya que Isack Hadjar, de Red Bull, dijo que en realidad disfrutó bastante rodar con intermedios. "En la FP1 fue muy difícil. Por eso realmente no manejamos. Y luego la FP2 fue bastante sencilla", dijo el francés.

Alexander Albon, Williams

Photo by: Manuel Eletto

"Creo que el neumático extremo era demasiado extremo. El intermedio funcionaba perfectamente y fue divertido, honestamente. Me divertí manejando".

Después del trabajo inicial de desarrollo y de varias pruebas de neumáticos de lluvia, el proveedor de neumáticos Pirelli planea introducir compuestos actualizados tan pronto como la próxima temporada.

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