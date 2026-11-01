Fórmula 1 GP de México

Los pilotos de Red Bull temen al arranque en México y Verstappen bromea: “Una salida tipo Le Mans sería igual de rápida”

Con la recta especialmente larga hasta la primera curva, la largada promete ser importante en México. Verstappen tiene una respuesta clara cuando se le pregunta si ahora tiene más confianza en ella que en las últimas semanas

Ronald Vording

Publicado: 1 nov 2026, 11:36

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Aunque Max Verstappen dijo que tenía el ritmo para lograr la pole position en Ciudad de México, su último intento quedó arruinado por un bloqueo en la curva 13, según el piloto de Red Bull, provocado principalmente porque Lando Norris se interpuso ligeramente en su camino en el sector final.

El resultado final de la clasificación normalmente le habría dado al neerlandés un lugar en la segunda fila de la parrilla, pero la penalización tras su incidente con Liam Lawson el viernes significa que largará quinto.

Esto parece especialmente doloroso en México, ya que la segunda fila a menudo ha demostrado ser una buena posición de partida en el Autódromo Hermanos Rodríguez en el pasado. El rebufo es fuerte en la recta hacia la primera curva, lo que hace que perderse la segunda fila parezca aún más desafortunado.

"Pero no puedes saber eso de antemano. Quizás mañana estemos pensando: 'Ese quinto lugar no estuvo tan mal después de todo'", se rio Verstappen durante su ronda con los medios neerlandeses en el paddock.

Un problema mayor que la penalización en la parrilla es que Red Bull ha venido teniendo dificultades con sus largadas durante toda esta temporada 2026, y la larguísima recta hacia la curva 1 podría hacer que ese sea un asunto aún más doloroso en México.

El jefe del equipo, Laurent Mekies, ya indicó que Red Bull no puede resolver por completo el problema este año, ya que se necesitan cambios de hardware, incluso en el embrague, y estos solo pueden introducirse en 2027.

Sin embargo, Mekies expresó su esperanza de que Red Bull todavía pueda progresar este año con el hardware que tiene, tal como ya logró mejoras significativas en comparación con la apertura de la temporada en Melbourne.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

Sin embargo, cuando Motorsport.com le pregunta a Verstappen si tiene algo más de confianza en la largada que en las últimas semanas, su respuesta es breve y directa: "No, no realmente, si soy realmente honesto".

Esto está relacionado en parte con las sesiones de prácticas libres en Ciudad de México, cuando las prácticas de largada tampoco salieron del todo según lo previsto. El viernes, el cuatro veces campeón del mundo incluso dijo por la radio del equipo: "Creo que podría esprintar más rápido al salir. O sea, hago la largada al final del pit lane, desastre.

"Hago otra largada, otro desastre. ¿Por qué no estamos cambiando algo? O es mejor que haga una largada tipo Le Mans, ¿sabes? Corro, empujo el coche y salto adentro. Y después salgo para la carrera".

Cuando se menciona ese comentario durante la sesión con los medios neerlandeses, Verstappen se ríe: "Quizás realmente deberíamos hacer eso. ¡Creo que sería igual de rápido!".

En un tono algo más serio, Verstappen explica que no hay mucho que pueda hacer para evitar que se repitan los problemas en la largada. "Hay algunas cosas, pero tienen más que ver con los procedimientos [del lado del equipo]. Pero la largada en sí, no hay mucho que pueda hacer al respecto".

Esto encaja perfectamente con los comentarios realizados por Verstappen y su compañero de equipo Isack Hadjar en Austin, donde ambos pilotos indicaron que, aunque estaban siguiendo correctamente los procedimientos al volante, los resultados seguían sin ser los deseados.

Hadjar espera que la largada vaya un poco mejor que en las últimas semanas, pero también subraya que será un paso hacia lo desconocido, especialmente después de varios problemas técnicos al inicio del fin de semana.

"Espero que sea mejor, pero lo intentamos mucho este fin de semana. Lamentablemente, en la FP1 no rodamos mucho y no tuvimos prácticas de largada. Tuvimos algunas decentes esta mañana, con una sensación aceptable, así que veremos mañana. ¡Lo vamos a necesitar!"

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