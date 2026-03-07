Los pilotos "estúpidos" podrían ser superados por "la mitad de la parrilla" en la salida de Australia

Un piloto podría ser "superado por la mitad de la parrilla" en la largada del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 si corre "de forma estúpida", cree Charles Leclerc, piloto de Ferrari.

El campeonato debuta este año su más reciente gran reforma reglamentaria con cambios tanto en el chasis como en la unidad de potencia, lo que ha alterado enormemente la forma en que los pilotos compiten.

Esto se debe en gran medida a los ajustes en el motor, que ahora depende mucho más de la energía eléctrica —casi 50:50— lo que significa que la gestión de la batería tendrá un papel mayor, mientras que las largadas son más complejas.

La eliminación del MGU-H significa que los pilotos deben llevar las revoluciones de sus motores mucho más alto durante al menos 10 segundos para hacer girar el turbo, y calcular mal el procedimiento podría hacer que el coche entre en anti-stall en el momento de apagarse las luces.

Oscar Piastri, de McLaren, dijo anteriormente que esto podría costarle a un piloto hasta siete posiciones, algo que Leclerc cree que podría verse durante la apertura de la temporada 2026 en Melbourne el domingo.

"Hay muchas incógnitas", dijo Leclerc, que clasificó cuarto el sábado. "Realmente no sé cómo va a desarrollarse. Puedes adelantar coches fácilmente en la primera vuelta, y luego puedes ser superado muy fácilmente por la mitad de la parrilla en la vuelta siguiente si vas de forma estúpida.

"Así que no sé si terminará con todos sin hacer nada o si veremos cosas locas, pero supongo que lo veremos mañana".

Las prácticas de largada fueron interesantes de observar durante las pruebas de pretemporada en Bahréin, ya que los pilotos intentaban acostumbrarse al nuevo procedimiento, con algunos teniendo más éxito que otros.

Ferrari fue posiblemente el que tuvo más éxito, ya que en una ocasión Lewis Hamilton pasó del quinto al primer lugar, pero Leclerc no cree que esa ventaja se mantenga el domingo.

Mientras Mercedes no arruine la largada, debería mantener su dominante 1-2 de la clasificación, con Isack Hadjar, de Red Bull, que clasificó tercero, quizás como la mejor oportunidad de Leclerc para un adelantamiento.

"Fue un poco caótico en Bahréin, las largadas que vimos", dijo Leclerc a Sky Sports. "No creo que mañana se vean así, pero podría estar equivocado.

"La cuestión es que cuando todos están en su ventana óptima para la largada, no hay tanta diferencia entre los coches. Es bastante fácil para nosotros alcanzar esa ventana óptima para la largada.

"Creo —nunca he probado el motor Mercedes— que para ellos es mucho más difícil alcanzar esa ventana óptima y eso significa que podría ser un poco más complicado para ellos en la largada. Pero si hacen todo perfecto, no espero que tengan problemas en absoluto".