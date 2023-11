Los pilotos de F1 critican la falta de agarre de la pista de Las Vegas

La nueva superficie del Las Vegas Strip Circuit se ha vuelto más complicada por el hecho de que no hay ninguna serie de apoyo colocando caucho durante el fin de semana, y porque las secciones públicas del circuito se reabren al tráfico normal durante la mayor parte del día, dejándola sucia para el inicio de la acción de F1.

Daniel Ricciardo sugirió que se podrían haber hecho mayores esfuerzos para crear una superficie con más agarre que se asemejara más a la de la sede del GP de Arabia Saudita.

"Creo que la superficie es algo que no nos ha gustado a los pilotos", dijo el australiano. "Es difícil cuando obviamente es un circuito urbano, son carreteras públicas".

"Obviamente, tienen máquinas que podrían utilizar para limpiar el circuito, sacar la piedra un poco más y hacerlo un poco más abrasivo".

"En nuestra lista de deseos, tal vez nos gustaría que tuviera más de un nivel de agarre como el de Arabia Saudita, porque eso es realmente bueno para una especie de circuito urbano. Así que eso es probablemente lo único que no me ha gustado, ese tipo de sensación resbaladiza. Por lo demás, todo bien".

Russell destacó que la pista de Yeda permitía a los pilotos utilizar varias líneas, lo que mejora las carreras.

"Yeda es la referencia de las superficies de pistas", dijo el piloto de Mercedes. "Llevamos muchos años diciéndolo. Hemos estado en varios circuitos en los que han reasfaltado, o en circuitos nuevos, y el agarre ha sido realmente escaso, y sólo ha habido una línea de carrera".

"Mientras que en Yeda todo el ancho del circuito tiene muy buen agarre. Allí han hecho un trabajo excepcional. Eso es lo que queremos".

Foto: Simon Galloway / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14

"Creo que en Miami el primer año al menos no podías salirte de la línea de carrera, no había agarre, y eso no ofrece ninguna lucha (en carrera). Creo que aquí en Las Vegas ha sido un reto, porque también hemos sido los únicos coches en pista."

Fernando Alonso también destacó el papel que la superficie podía jugar en la calidad de las carreras.

"No sé por qué no copian el asfalto que sabemos que funciona, como en Arabia Saudí o algunos otros circuitos", dijo el español.

"Porque eso quizás podría cambiar la diversión que tenemos al volante y quizás los adelantamientos de mañana. No podremos ir fuera de línea y este tipo de cosas. Así que es triste".

El jefe de Pirelli F1, Mario Isola, reconoció las preocupaciones de los pilotos, pero restó importancia a las comparaciones con Yeda, ya que el tipo de tratamiento utilizado allí no es práctico para Las Vegas.

"Es una consideración que comparto con ellos", dijo. "En Yeda hicieron este tratamiento muy agresivo con agua a alta presión. Es una especie de envejecimiento artificial".

"El tratamiento que hicieron en Yeda envejece el asfalto dos, tres, cuatro años. Si se quita el betún de encima, la situación es completamente distinta".

Foto: Erik Junius Kevin Magnussen, Haas VF-23

"Eso no puede ocurrir aquí porque parte de la pista está abierta a la circulación por carretera y, obviamente, hay que respetar algunos parámetros que son para las calles normales, y algunas otras partes no están abiertas, pero obviamente tienes una consistencia única en todo el circuito".

"Así que si haces este tratamiento, luego es difícil después de la carrera. Deberías volver a poner un asfalto nuevo, pero no creo que esté en los planes del promotor".

Información adicional de Alex Kalinauckas

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!