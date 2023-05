Antes del arranque de la ceremonia del himno nacional de Estados Unidos en el Gran Premio de Miami, cada uno de los pilotos fue presentado al público saliendo de un arco donde eran anunciados por el artista LL Cool J mientras transcurrían una pasarela con las porristas de los Delfines de Miami de la NFL.

El espectáculo era coronado por una orquesta dirigida por Will.i.am. La imagen recordaba a presentaciones que hace NASCAR en sus carreras o IndyCar, pero que en Fórmula 1 no son comunes.

Los tres pilotos del podio en el Gran Premio de Miami fueron cuestionados sobre su sentir sobre esta situación y Max Verstappen, ganador de la competencia, fue directo al decir que preferiría no hacerlo.

“Para ser honesto, tengo que hacer suficiente preparación antes, hablar con mis ingenieros y esas cosas para la carrera. Pero sí, personalmente, creo que es una cuestión de personalidad, ¿no? A algunas personas les gusta ser el centro de atención, a otras no. A mí personalmente no. Así que para mí, lo que hicieron hoy no es necesario”, expresó el piloto de Red Bull en la conferencia de prensa.

“Prefiero limitarme a hablar con mis ingenieros, caminar hasta mi coche, ponerme el casco y conducir. Pero, por supuesto, entiendo el valor del entretenimiento. Así que espero, por supuesto, que no tengamos eso cada vez, porque tenemos una temporada muy larga, así que no necesitamos una presentación así en cada ocasión”.

Su compañero en la casa de Milton Keynes, Sergio Pérez, dijo que prefiere no tener este tipo de introducciones muchas veces en el calendario, en especial, por la preparación requerida antes de la carrera.

“Creo que mientras no lo hagamos en demasiadas ocasiones, creo que es bueno hacerlo una vez para el público, pero también tenemos que ser muy respetuosos con los pilotos, que necesitamos nuestro propio tiempo para prepararnos”.

Desfile de pilotos Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“Se hace a tan solo unos minutos antes del inicio de la carrera y creo que mientras esto no ocurra muy a menudo, está bien”.

Fernando Alonso, tercero de la competencia, explicó que si desean mantener este formato en otras competencias entonces sería ideal reducir las actividades previas a la parrilla para permitirles compensar el tiempo y tener diálogo con sus ingenieros.

“Entiendo el punto de vista de todos, pero no soy un gran fan de ese tipo de cosas justo antes de la carrera. Si tenemos que hacerlo, creo que tenemos que quitar algunas de las otras cosas que estamos haciendo como la vuelta de desfile o algo así, porque es realmente en medio de la preparación con los ingenieros y la reunión de estrategia”.

Podio: segundo lugar Sergio Pérez, Red Bull Racing, ganador Max Verstappen, Red Bull Racing, tercer lugar Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team Photo by: Alexander Trienitz / Motorsport Images

Aunado a esto, el piloto de Aston Martin señaló que si la Fórmula 1 quiere hacer este tipo de presentaciones debe ser equitativo con todas las competencias del calendario.

“Si lo hacemos, tenemos que hacerlo en todas partes porque no creo que los aficionados de Miami sean mejores que los aficionados italianos en Imola o en España o en México o en Japón. Creo que tenemos que hacer que todo el mundo esté con las mismas reglas y el mismo espectáculo antes de la carrera”.