La nueva prohibición que impuso la F1 a los pilotos

La caminata por la pista forma parte de los fines de semana de gran premio desde hace mucho tiempo, cuando los pilotos y sus ingenieros completan una vuelta mientras discuten los retos del fin de semana que tienen por delante.

En Yeda se programó entre las 13.00 y las 16.30 horas del jueves, aunque también hay una franja horaria por la tarde en la que la pista suele estar abierta a todo el mundo.

A pesar de llamarse "caminata por la pista", algunos pilotos prefieren hacer el recorrido en bicicleta, pero eso ya no es posible.

Con la llegada de las bicicletas eléctricas y los scooters, la pista se volvía cada vez más ajetreada durante el periodo de caminata, especialmente cuando se celebraban pruebas de apoyo como la F2 y la F3, y ahora se ha trazado una línea para prohibir cualquier forma de transporte con ruedas.

Durante el reciente fin de semana del GP de Bahréin, la FOM, que como organizadora del evento es responsable de la pista entre las sesiones oficiales, envió una carta a los equipos.

La nota decía así: "Para aclarar y evitar futuros malentendidos, el uso de cualquier medio de transporte (bicicletas, e-bikes, scooters, e-scooters, etc) está prohibido durante la ventana de tiempo indicada como 'Caminata por la pista de los equipos' en el horario del evento. No se permitirán excepciones. Esta decisión ha sido acordada con la FIA".

Lando Norris, McLaren, pedalea por la pista Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

A pesar de la referencia al órgano de gobierno, ya que la nota procedía de la FOM y no de la FIA, queda por ver qué castigo, si lo hubiera, podría imponerse a cualquier transgresor.

Preguntado por Motorsport.com sobre si había tenido la oportunidad de ver los cambios en la pista de Yeda, Charles Leclerc de Ferrari dejó claro que no estaba contento con la nueva decisión.

"No la he caminado", dijo. "Y como creo que acaban de promulgar una nueva cosa por la que no podemos dar vueltas a la pista con una bicicleta, probablemente ya no me verán por la pista, ¡y me limitaré a ver los videos!".

En Arabia Saudita, los paseos por pista de los equipos se vieron aún más comprometidos por el cierre de la pista por parte de la F1 para una filmación el jueves por la noche, a la hora en que algunos equipos harían normalmente sus paseos, lo que les obligó a cambiar los horarios e ir antes, y en algunos casos sin sus pilotos, que estaban ocupados con otras tareas.

Nico Hulkenberg señaló: "Quería hacerlo ahora, pero bloquearon la pista, ¡y ahora todo ha salido mal! Veré el coche de seguridad, y lo veré mañana".

El rodaje en cuestión era para un vídeo musical de un próximo nuevo single del rapero Will.I.Am, cuyo equipo rodó escenas en varios puntos de la pista a lo largo de la tarde acompañado por un coche de exhibición de F1 detenido.

