Más allá de algunas breves salias a pista en el marco de días de filmación, el primer día del shakedown de cinco jornadas en Barcelona fue la primera oportunidad real para que los pilotos de Fórmula 1 pusieran a prueba la flamante generación de monoplazas de 2026.

Siete de los once equipos rodaron en el primer día, con Williams obligado a ausentarse durante toda la semana por no tener su coche listo a tiempo y Aston Martin trabajando contrarreloj para poder salir a pista al menos en dos de los tres días permitidos por equipo.

No hubo tiempos de vuelta fiables disponibles del test a puertas cerradas, y tampoco habrían sido relevantes incluso si los hubiera habido, pero Isack Hadjar, de Red Bull, fue extraoficialmente el más rápido por delante de George Russell, de Mercedes, y Franco Colapinto, de Alpine, mientras que Esteban Ocon fue el piloto más productivo al completar una distancia superior a la de dos Grandes Premios. La saludable cantidad de vueltas dadas en el primer día sugiere que los equipos quizá no necesitaban mostrarse tan aprensivos respecto al escrutinio público como lo estuvieron.

Dos elementos que resultan valiosos en esta etapa temprana son observar a quienes tuvieron un inicio problemático, en particular a los que ni siquiera pudieron estar en pista, como los equipos mencionados, y escuchar las primeras impresiones de quienes sí rodaron, con el cambio radical en las regulaciones aerodinámicas y una mayor dependencia de la energía eléctrica llamados a transformar la forma en que esta nueva era de autos debe ser conducida.

Cada uno sacará sus propias conclusiones, pero con diferencia la valoración más elogiosa estuvo reservada para el Mercedes W17 conducido por Andrea Kimi Antonelli.

"Todavía llevará un poco de tiempo probar todos los modos, adelantamiento, override y todo ese tipo de cosas, es diferente", dijo Antonelli tras completar la jornada completa para Mercedes. "Pero el coche es agradable, es muy lindo de manejar y, obviamente, del lado de la unidad de potencia es un poco diferente en comparación con lo que teníamos el año pasado: requiere un poco más de gestión, pero es totalmente realizable".

Antonelli también elogió la manejabilidad de la nueva unidad de potencia de Mercedes, que "era un gran interrogante, pero hasta ahora parece ser buena".

Esteban Ocon, Haas Photo by: Formula 1

Su compañero de equipo Russell, quien tomó el relevo del W17 en la sesión de la tarde, también sintió que su nueva maquinaria es divertida de conducir. "Son bastante diferentes para nosotros como pilotos, pero una vez que lo entiendes, manejarlos resulta bastante intuitivo.

"Es disfrutable estar al volante y creo que hay mucho para que los aficionados esperen con estas nuevas regulaciones".

Ocon, cuyo equipo Haas trabajó para resolver varios problemas iniciales, aun así consideró que la carga de trabajo del piloto en el habitáculo era "muy complicada" con la unidad de potencia Ferrari del equipo.

"Es muy diferente, muy complicado", dijo. "Tuve la suerte de poder hacer muchos días de simulador antes de que empezara el año, así que estamos bastante bien preparados en ese sentido.

"Todo está claro, pero sí, es muy complicado para todos nosotros. Pero espero que esto sea igual para todos".

Gabriel Bortoleto, quien debutó en el primer coche de F1 de Audi, impulsado por el primer motor de F1 del equipo, sintió que su coche de 2026 es "muy diferente, pero no de otro mundo". El brasileño, que fue rookie en la F1 la temporada pasada, tiene mucha menos experiencia con la era anterior de autos y está acostumbrado a cambiar de coche cada temporada desde su rápido ascenso en las fórmulas de monoplazas.

"Son muy diferentes. Se sienten un poco distintos", dijo Bortoleto después de que el equipo Audi diera por terminada su jornada de manera anticipada debido a un problema técnico en el R26. "No sé bien cómo expresarlo porque realmente no manejé ningún coche similar en el pasado. Diría que el coche de Fórmula 2 es mucho más lento que los de la antigua reglamentación de la F1. Y siento que estos también van a ser más lentos.

"Pero es muy interesante que la unidad de potencia sea ahora 50% eléctrica. Sales de la curva y tienes muchísima velocidad desplegándose, y entonces puedes ver lo fuerte que es. Esas cosas son diferentes y necesitas acostumbrarte y adaptar también tu forma de manejar el coche.

"Pero sigue siendo un coche de carreras y no es de otro mundo. Es simplemente un cambio reglamentario nuevo que es muy distinto".

Franco Colapinto, de Alpine, quien fue uno de los tres pilotos que se detuvieron momentáneamente en pista por precaución mientras el equipo limitó su tiempo en pista a 60 vueltas, coincidió en gran medida con los comentarios de Bortoleto. "Son muy diferentes, pero al final del día sigue siendo un coche de carreras, y necesitas conducirlo rápido dentro del agarre disponible y eso es muy similar.

"Al final del día, la técnica cambia un poco, la gestión de la energía, los neumáticos son mucho más angostos y pequeños y, por supuesto, también tenemos que adaptar nuestra forma de manejar".

Liam Lawson, Racing Bulls Photo by: Formula 1

El piloto de Racing Bulls Liam Lawson admitió que "definitivamente todavía no lo tengo completamente claro" mientras se adapta a competir con la primera unidad de potencia desarrollada internamente por Red Bull, construida en colaboración con Ford. "Es algo que seguiremos aprendiendo en los próximos días y semanas, también cuando vayamos a Bahréin", dijo el neozelandés. "Pero es muy, muy diferente.

"Siento que hay mucho más que nosotros como pilotos podemos hacer potencialmente para marcar una diferencia, lo cual es bueno. Pero ahora mismo es muy temprano. Así que es muy difícil saber dónde estamos. Por ahora, solo estamos tratando de aprender cómo optimizar el coche. Lo estoy disfrutando hasta ahora.

"Lo principal en este momento es la fiabilidad. Hoy hicimos una buena cantidad de vueltas, solo con algunas cositas menores. Y honestamente, los únicos problemas que tuvimos hoy fueron precauciones de seguridad, no problemas reales. Hasta ahora, sinceramente, del lado de la unidad de potencia ha sido muy, muy buena. Pero de nuevo, es difícil saber en comparación con los demás dónde estamos".

El shakedown de la F1 en Barcelona continúa el martes, el día con mayor probabilidad de lluvia. Si las condiciones lo permiten, los campeones del mundo McLaren y Ferrari están listos para sumarse a la pretemporada con sus nuevas máquinas en Montmeló.