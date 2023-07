Pilotos de F1 piden cambios en Spa tras la muerte de piloto

El apasionado llamamiento del canadiense Lance Stroll se produjo después de que el piloto holandés de Fórmula Regional Dilano van 't Hoff perdiera la vida el sábado en un accidente en un circuito empapado por la lluvia en la cima de Raidillon.

El incidente implicó una colisión a alta velocidad y fue similar en naturaleza al accidente que le costó la vida al piloto de F2 Anthoine Hubert en la misma parte de la pista en 2019.

El hecho de que dos jóvenes pilotos hayan perdido ahora la vida en el trazado belga ha llevado a Stroll y a otros a pedir cambios para que esa sección del circuito sea más segura.

"La historia del día no es la carrera", dijo Stroll después del sprint de F1 del sábado en Austria. "Hoy hemos perdido a un joven piloto en Spa, y mis pensamientos están con él y su familia".

"No es justo lo que ha pasado, y esa curva tiene que ser revisada y cambiada porque hemos perdido a dos jóvenes talentos en cinco años. Hay que cambiar esa curva. Vamos a ir allí dentro de unas semanas.

"Es horrible lo que ha pasado hoy, hemos perdido a un miembro de la familia del automovilismo. Tenemos que pensar seriamente qué hacer en esa curva, porque nunca es divertido pasar por ahí.

"Cada vez que pasamos por ahí, nos jugamos la vida. Y hoy hemos visto que ha pasado algo malo, y no está bien".

Preguntado por Motorsport.com si el tema se había planteado en las reuniones de la Asociación de Pilotos de Grandes Premios, Stroll dijo: "Lo discutimos, pero luego se pasa. Hay que cambiarlo.

"Tienen que hacer algo. Estaremos jugando con fuego dentro de un par de semanas. Y no sólo nosotros, los chicos de F2, los de F3, todos los que pasan por esa curva cada semana.

"Incluso si está la pista seca, y alguien pierde su coche, es una curva ciega, golpeas el muro y vuelves al centro de la pista. Un coche se te echa encima a más de 300 kilómetros por hora, estás frito".

Pierre Gasly, que era amigo íntimo de Hubert y ya había pedido anteriormente que se mejoraran las medidas de seguridad en Spa, compartió la opinión de Stroll.

"Creo que todos estamos conmocionados y extremadamente tristes con lo que ha pasado", dijo el piloto de Alpine.

"Y nos recuerda a algunos momentos obviamente muy tristes, con lo que pasó con Anthoine hace un par de años. Parece un error, como si no debiéramos estar nunca en esa situación de perder a jóvenes talentos.

"Así que está claro que hay que revisar qué ha pasado exactamente, y asegurarse de que estas situaciones no vuelvan a producirse en el futuro. Porque creo que ya está bien de perder talentos de esta manera, y obviamente es muy triste".

Pierre Gasly, AlphaTauri, deposita flores en memoria de Anthoine Hubert Foto de: Jean Petin / Motorsport Images

Y añadió: "Realmente espero que todas las personas involucradas en la seguridad y que velan por la seguridad de todos los pilotos tomen algunas medidas, porque no es la primera vez, y nunca debería haber ocurrido".

"Es decir, nunca deberíamos haber estado en una situación así ya hace unos años, y definitivamente necesita una revisión".

Fernando Alonso, que corrió por primera vez en Spa cuando ganó la carrera de F3000 hace 23 años, subrayó que la visibilidad en mojado -un factor en el accidente de hoy, pero no en el de Hubert- era una cuestión clave. Señaló que en tales circunstancias en otros circuitos de alta velocidad también pueden ser peligrosos.

"No sé, realmente, si es la pista o es sólo la velocidad, y la visibilidad", dijo el español. "Creo que lo más importante es la visibilidad. No es que no seamos capaces de conducir en condiciones de mojado, cuando vemos todas estas banderas rojas, retrasos y los aficionados se frustran en casa y cosas así.

"Así es como funcionan ahora los monoplazas, y la visibilidad es tan escasa que no podemos conducir en ciertos circuitos a ciertas velocidades.

"Así que no sé si es un problema de Spa en sí. Supongo que Monza, si te encuentras un coche en medio de la recta, no lo verás. Así que es simplemente esa mala visibilidad. Y eso es algo que no podemos permitirnos que vuelva a pasar lo que ha pasado hoy. Tiene que ser la última vez que ocurra".

Preguntado sobre si estaría dispuesto a perder el tradicional trazado de Eau Rouge/Raidillon, Alonso dijo: "Sí, por supuesto. Nadie quiere ver ningún accidente que sea problemático o peligroso".

"Como he dicho, creo que hay circuitos urbanos, si te estrellas en Bakú, estarás siempre en la pista. Te devolverán a la pista, pero estás a 120 km/h y la visibilidad es buena. Cuando vas a 300, no puedes ver nada".