Muchos pilotos no han quedado impresionados por los cambios introducidos en uno de los circuitos de la "vieja escuela" de la Fórmula 1, Monza.

Mientras que el reasfaltado del circuito será la característica más llamativa durante el fin de semana, también se han realizado cambios en los bordillos, modificando el perfil de algunos e instalando otros desde cero.

A pesar de que ningún coche de F1 ha rodado todavía por el trazado modificado, Daniel Ricciardo echó un vistazo al nuevo aspecto de Monza tras llegar a la pista el jueves por la mañana.

"Han cambiado los bordillos. He dado una vuelta a la pista esta mañana. No puedo decir que esté tan impresionado porque creo que algunos elementos le han hecho perder al circuito parte de su caracter", dijo Ricciardo.

"Obviamente, muchos de ustedes han estado siguiendo la F1 incluso más tiempo que yo y quizás es sólo como piloto, porque lo conducimos y lo experimentamos, así que quizás tenga sentido para nosotros, no sé si para el exterior.

"Pero los bordillos y cosas así... hacen que un circuito sea único y cuando se ponen bordillos planos y esas cosas, como en la segunda chicane, en la curva cinco, pasas por encima del bordillo y luego hay una fina franja de hormigón y luego grava".

"[Antes] siempre intentabas pasar las ruedas por ese trocito de hormigón y usar toda la pista, pero no demasiado.

La chicane Ascari después de ser actualizada Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

"También está bastante bacheada. Creo que era un poco de la vieja escuela y ahora eso ha desaparecido. Todavía no la hemos conducido, pero la nueva superficie tiene muy buena pinta. El asfalto tiene muy buen aspecto, pero los bordillos me han decepcionado un poco".

Los cambios realizados en los bordillos están incluidos en la zona de Ascari y, mientras que Ricciardo - que reveló que los pilotos no habían sido consultados sobre el nuevo aspecto - siente que las carreras podrían mejorar potencialmente como resultado, sigue descontento con los retoques en la legendaria chicane.

"Es muy plana ahora porque podemos utilizar mucho más bordillo, va a ser más amplia y más fácil de ser plana que a través de nueve y diez", explicó.

"No quiero ser negativo, quizás eso signifique que podemos seguir más de cerca porque tienes más rebufo, pero no lo sé. Creo que todavía se infravaloran los bordillos y lo que hacen a un circuito, cómo cambian las sensaciones, el carácter, el planteamiento.

"Ya veremos. Obviamente, voy a disfrutar conduciendo aquí, pero parece que ha perdido un poco de esa 'vieja escuela' que tenía".

"Ahora vamos a muchos circuitos modernos, que son divertidos, son geniales, pero si vamos a mantener los de la vieja escuela, entonces que sigan siendo de la vieja escuela, esa es un poco mi preocupación".

"No necesitamos una opinión preponderante, pero al menos déjennos dar nuestra opinión. Quizá les ahorremos dinero. No tienen que cambiar los bordillos.

"Quizá tengamos una solución más rentable. A veces seguimos un poco a oscuras. Al fin y al cabo, estamos conduciendo. Vale, de nuevo, quizá no tomemos una decisión final, pero al menos escúchanos y déjanos intentar dar el punto de vista desde dentro del coche".

El compañero de equipo de Ricciardo, Yuki Tsunoda, se hizo eco de sus sentimientos, pero se mostró indeciso sobre si los cambios serían beneficiosos para la carrera.

"Es una pista más lisa, más plana, con bordillos más planos. Así que parece que se ha perdido un poco del carácter de Monza, lo que puede ser positivo o negativo", dijo Tsunoda.

"Creo que Ascari, la primera parte de un bordillo que puedes usar de forma agresiva pero que algunos coches no pueden porque no tienes tanta carga como los otros coches y tienes que hacer una especie de compromiso de líneas... pero no sé cómo será en esta pista, pero vamos a ver".

En declaraciones la semana pasada tras el Gran Premio de Holanda, el jefe del equipo Haas, Ayao Komatsu, dijo que los cambios y el reasfaltado serían "el mayor reto" en Monza, ya que todos los coches entran en una ligera incógnita cuando empiece a rodar el viernes.

Su piloto Kevin Magnussen se sumó a la preocupación: "Me encanta este circuito. Es una de esas carreras en las que realmente sientes que es una carrera de Fórmula 1, algunas de las nuevas son geniales también pero se sienten como nuevas, casi como la nueva Fórmula 1 y sientes que vuelves un poco atrás en el tiempo y eso me gusta.

"Así que es una pista muy agradable y una carrera muy agradable y sólo espero que la pista se siga sintiendo como Monza. Creo que así será, pero a veces se hacen cambios sutiles en los circuitos y pierden sus características".

La nueva Variante della Roggia Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

Lewis Hamilton, por su parte, se reservaba su opinión hasta que saliera a la pista con su Mercedes en la FP1: "No quiero juzgarlo antes de haberlo conducido, puede que lleguemos y sea lo mejor y los mejores cambios de la historia, así que no quiero dispararme en el pie con eso".

"En última instancia, nos encantaba antes. Durante años ha estado muy bacheada en muchos lugares y eso ha sido una gran parte del carácter de lo que es esta pista, los bordillos también han sido más o menos los mismos durante definitivamente más de 20 años, por lo que es un gran, gran cambio, pero en última instancia, es la misma pista.

"No lo sabremos hasta mañana, parece que va a ser mucho más suave y bastante más rápido".

Las dos sesiones de entrenamientos del viernes permitirán determinar si los cambios han marcado una diferencia profunda, como explicó Alex Albon, de Williams.

"Lo he visto, siento que quizás ha perdido un poco de carácter. Creo que algunos de los bordillos que se han puesto son un poco más genéricos y creo que, en general, Monza tenía un estilo específico de pista.

"Siempre estaba lleno de baches, pero eso no era malo y los bordillos eran únicos. Vamos a ver cómo va, creo que va a haber mucha exploración en FP1 y FP2 con estos bordillos, si se pueden usar o no y cuánto se pueden usar será un gran interrogante, pero vamos a ver".

La necesidad de entender los cambios no puede ser sobreestimada, como lo demuestra el hecho de que Aston Martin revirtió su decisión de correr con el piloto reserva Felipe Drugovich en la FP1.

Desde que descubrieron el alcance de las revisiones, el equipo permitirá que Fernando Alonso y Lance Stroll tomen parte en la sesión para tener una primera impresión de las actualizaciones.

"Originalmente, iba a ceder mi FP1 a Felipe aquí en Monza", dijo Alonso.

"Entonces entendimos que el cambio en el asfalto era un poco más grande de lo que pensábamos. Los bordillos eran diferentes de lo que pensábamos, así que el equipo cambió el plan, y creo que ahora será en México cuando le de mi asiento".