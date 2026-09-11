Pilotos de F1 presentan diseños únicos de cascos para el primer GP de España en Madrid

La llegada de la Fórmula 1 a Madrid con motivo del Gran Premio de España ha llevado a varios pilotos a presentar diseños especiales para sus cascos con motivo de esta primera edición.

Situado en los alrededores del recinto ferial IFEMA, el nuevo circuito de Madrid acogerá el Gran Premio de España por primera vez. Antes del fin de semana de carrera, los héroes locales Carlos Sainz, que también ejerce de embajador del circuito, y el bicampeón Fernando Alonso, junto con Lando Norris, de McLaren, han desvelado sus nuevos cascos para la ocasión.

Carlos Sainz

Para Sainz, nacido en Madrid, su carrera en casa era la oportunidad perfecta para recuperar un diseño inspirado en sus inicios en el karting en 2005.

El casco presenta una base blanca limpia con llamativos detalles rojos y amarillos que representan la bandera española. El diseño original de 2005 se inspiró en el casco que llevaba su padre, la leyenda del rally Carlos Sainz padre.

"Desde mi primera carrera de karts en 2005 hasta mi primera carrera de F1 en Madrid. Para este casco, quería volver a donde todo empezó, recuperar ese primer diseño inspirado en el de mi padre y darle mi toque personal hoy en día. ¡Estoy deseando correr con él en casa!", publicó Sainz.

Fernando Alonso

Fernando Alonso, de Aston Martin, ha presentado un nuevo aspecto para su casco, en colaboración con la marca asociada al equipo, BOSS, para crear un diseño único con el lema "Tailored for speed" (Hecho a medida para la velocidad).

El español llegó al paddock de Madrid vestido con un traje de BOSS Performance y llevando el casco a juego. Alejándose de su habitual diseño colorido, el nuevo casco presenta un diseño totalmente negro con detalles en blanco.

Lando Norris

Lando Norris, de McLaren, también lucirá un casco exclusivo en el Gran Premio de España. El británico ha desvelado un llamativo casco de estilo pop art diseñado por Be Fernández, artista, ilustrador y muralista afincado en Madrid.

"Para mi primera carrera en Madrid quería hacer algo que tuviera una conexión auténtica con la ciudad", explicó Norris.

El campeón de 2025 le dio a Fernández total libertad creativa con la idea de fusionar Madrid con los estilos de Norris y de Fernández.

"Él conoce Madrid y su cultura mucho mejor de lo que yo jamás podría, así que básicamente le entregué el casco y le dije que hiciera lo suyo", continuó. "Me encanta lo que ha creado: aúna Madrid, su estilo y también un poco de mí. Es divertido, diferente y, sencillamente, un diseño realmente genial".