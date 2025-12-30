Los pilotos de F1 votan a Verstappen como el mejor de 2025; Hamilton fuera del top 10

La temporada 2025 de Fórmula 1 no le dio a Max Verstappen un nuevo título mundial, pero sí hizo que muchos en el paddock lo proclamaran piloto del año.

Eso ocurrió en primer lugar a través de los jefes de equipo, que cada año emiten su voto para el sitio web oficial de la Fórmula 1. Los pilotos hacen tradicionalmente lo mismo, aunque la organización informa que en esta ocasión cuatro de los veinte competidores no participaron. Lewis Hamilton, Nico Hülkenberg, Lance Stroll y Yuki Tsunoda no votaron.

De todos los votos restantes, Verstappen volvió a imponerse como ganador, al igual que el año pasado. El piloto de Red Bull fue colocado en lo más alto de la lista por seis de sus colegas y acumuló la mayor cantidad total de puntos.

Cabe señalar que el sistema utiliza la misma puntuación que la Fórmula 1 "normal", es decir, 25 puntos para el piloto en P1 y luego puntos para los diez primeros. Verstappen se mantiene por delante de Lando Norris, que al igual que en 2024 ocupa la segunda posición en la clasificación de los pilotos.

Mientras que el año pasado Charles Leclerc había terminado tercero en la evaluación de todos los pilotos, de manera llamativa ha caído dos posiciones. El piloto de Ferrari volvió a completar un año fuerte a nivel individual y superó ampliamente a Hamilton, pero compartió la mala racha general de Ferrari. El tercer puesto de la lista este año es para George Russell, por delante de Oscar Piastri. Ambos pilotos avanzan así una posición en comparación con el año pasado.

Detrás de estos cinco primeros, Carlos Sainz ocupa la sexta posición, al igual que la temporada pasada, aunque entonces todavía corría para Ferrari y ahora lo hace para Williams. Fernando Alonso ha ganado dos posiciones hasta llegar a la P7, tras lo cual el top 10 se completa con tres nuevos ingresos. Alex Albon aporta un segundo piloto de Williams entre los ocho primeros, mientras que los debutantes Oliver Bearman e Isack Hadjar ocupan las posiciones nueve y diez y han sido considerados los mejores rookies a ojos de sus colegas.

Pierre Gasly se quedó fuera de los diez primeros por muy poco a pesar de una buena temporada a nivel individual, mientrsa que Hamilton no ha sido incluido entre los diez primeros por sus colegas por primera vez desde que se puso en marcha esta iniciativa.

