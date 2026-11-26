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Los pilotos de la F1 para 2027: ¿quiénes correrán y en qué equipos?

La parrilla de pilotos para la temporada 2027 ya está definida y estos son sus protagonistas.

Jake Boxall-Legge

Publicado: 26 nov 2026, 10:30

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La parrilla de la Fórmula 1 para 2027 ya está definida, con todos los asientos confirmados salvo uno, después de un mercado de pilotos bastante conservador y sin demasiados sobresaltos.

Solo un equipo, Haas, cambiará su alineación para la próxima temporada, ya que muchas de las historias que prometían darle emoción a la conformación de la parrilla de 2027 finalmente no se concretaron.

A continuación, repasamos la situación.

Mercedes: Kimi Antonelli y George Russell

Mercedes maneja las carreras de Russell y Antonelli, y tiene a ambos asegurados para 2027.

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

La temporada 2026 ha sido testigo de un cambio significativo en la dinámica entre Kimi Antonelli y George Russell en Mercedes. El británico comenzó el año como el gran favorito al título, pero sus aspiraciones se desmoronaron pronto.

Russell había terminado la temporada anterior con 169 puntos de ventaja sobre Antonelli, después de una campaña de debut muy irregular para el italiano, mientras que el británico posiblemente había completado su mejor año hasta entonces. Por eso, ante la expectativa de que Mercedes dominara el cambio reglamentario, como finalmente ocurrió, Russell era el favorito natural. Sin embargo, Antonelli aprendió las lecciones con una rapidez impresionante y mejoró considerablemente respecto de 2025.

Esto terminó llevando al piloto de 20 años a convertirse en el campeón mundial más joven de la historia de la F1 al conquistar su primer título en el Gran Premio de México, cuando todavía quedaban cuatro fechas por disputar. Aunque muchos se sorprendieron, Mercedes habría argumentado que sus actuaciones respondían a lo que había previsto cuando lo incorporó desde el karting a su programa de jóvenes pilotos.

En cuanto a Russell, su temporada ha sido un "completo desastre", según Max Verstappen. A falta de dos grandes premios para terminar 2026, ocupa la cuarta posición del campeonato y podría caer fácilmente a la quinta, ya que está empatado en puntos con Lando Norris, campeón mundial de 2025.

Aun así, seguirá en Mercedes en 2027, algo que, al igual que la continuidad de Antonelli, se sabía desde hacía bastante tiempo.

Ferrari está feliz con la dupla Leclerc-Hamilton.

Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Ferrari y Charles Leclerc acordaron un nuevo contrato a comienzos de 2026, anunciado en junio, por lo que el piloto de 29 años continuará su larga relación con la escudería italiana. Leclerc se incorporó a su programa de jóvenes pilotos en 2016, debutó en la F1 con el equipo cliente Alfa Romeo Sauber en 2018 y pasó al conjunto oficial en 2019.

El monegasco ha ganado nueve grandes premios durante ese período, una cifra que puede considerarse decepcionante teniendo en cuenta el potencial que mostró en sus comienzos. Sin embargo, con la mejora de Ferrari en 2026, que pasó del cuarto al segundo puesto del campeonato, Leclerc espera que el equipo continúe avanzando y finalmente le proporcione un auto capaz de ganar el título, después de haber firmado un contrato por varias temporadas.

Pero tendrá que preocuparse por Lewis Hamilton en el garaje de al lado. Se entiende que el siete veces campeón mundial tiene contrato hasta finales de 2027, después de haberse incorporado en 2025. El año pasado fue decepcionante para el británico, que terminó a 86 puntos de Leclerc, pero se ha fortalecido en 2026 y le lleva 17 puntos de ventaja a su compañero.

Las tensiones también han sido elevadas recientemente, con varios contactos entre ambos, especialmente en Monza, México y Las Vegas. Ferrari deberá gestionar esa dinámica de cara a 2027.

¿Una familia feliz? Aparentemente, Piastri nunca estuvo en peligro de dejar McLaren...

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Se sabía que Verstappen había mantenido algún tipo de conversaciones con McLaren cuando su futuro en Red Bull estaba en duda. Aunque quizá se tratara simplemente de una táctica para conseguir un contrato más lucrativo con la escudería austríaca, algo que finalmente obtuvo, por lo que McLaren mantendrá a Norris y Oscar Piastri.

Por el momento, el británico parece satisfecho con la idea de desarrollar toda su carrera en un mismo equipo, ya que permanece en McLaren desde su debut en 2019. ¿Y por qué no? Norris ha conquistado ese título mundial que tanto perseguía y ha impresionado en 2026 con tres victorias, incluso cuando el auto no ha estado a la altura en varias ocasiones.

En cuanto a Piastri, su futuro aparece y desaparece como tema de conversación, dado que probablemente habría sido el australiano quien tuviera que marcharse si Verstappen se hubiera incorporado. Este año ha sido decepcionante para él, prolongando el desplome de sus aspiraciones al título en la parte final de 2025. Es séptimo en el campeonato, a 97 puntos de Norris. Su victoria más reciente fue en Zandvoort, en agosto del año pasado.

Pero tiene un contrato por "varios años", firmado en 2025, y por ahora todo indica que seguirá.

Red Bull: Max Verstappen e Isack Hadjar

Red Bull parece encaminado a mantener su alineación completa para 2027 después de asegurar la continuidad de Verstappen.

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

La temporada 2026 ha sido bastante similar a la de 2025 para Red Bull, con un comienzo discreto antes de una recuperación en el tramo final. Verstappen ha conseguido cuatro victorias y nueve podios desde la pausa de verano de este año.

Eso lo ha impulsado hasta el segundo puesto del campeonato de pilotos y, si mantiene ese impulso en 2027, el neerlandés podría encaminarse a un quinto título mundial. Eso lo dejaría a uno del récord de Hamilton de campeonatos ganados con un mismo equipo —logró seis con Mercedes—, después de que Verstappen firmara este año un cuantioso contrato hasta, como mínimo, 2030.

Así, comenzará una segunda temporada junto a Isack Hadjar, que ha completado una sólida primera campaña en Red Bull y no le ha dado motivos al equipo para reemplazarlo. Quizá la escudería tenga ahora al segundo piloto ideal para ayudar a Verstappen en su asalto al título el próximo año.

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Arvid Lindblad, Racing Bulls, Liam Lawson, Racing Bulls

Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

La situación en el equipo hermano de Red Bull fue una de las mayores fuentes de incertidumbre, dado que Racing Bulls confirmó su alineación para 2027 recién en noviembre. Sin embargo, mantendrá a sus dos pilotos. Arvid Lindblad regresará para su segunda temporada en la F1 junto a Liam Lawson, cuyo asiento estuvo en duda pese a estar completando su mejor año.

Lawson se encamina a terminar noveno en el campeonato, lo que sería su mejor posición, con 89 puntos y resultados entre los diez primeros en todos los grandes premios salvo seis. Su aporte, por sí solo, basta para que la escudería de Faenza consiga el quinto puesto, su mejor resultado histórico en el campeonato de constructores.

Pero Nikola Tsolov, integrante del programa de jóvenes pilotos de Red Bull, ha impresionado en su año de debut en la F2 y ocupa el segundo puesto detrás de Rafael Camara. Históricamente, Racing Bulls no mantiene mucho tiempo a sus pilotos si no tienen perspectivas de ascender al equipo principal.

Dado que 2027 será la tercera temporada propiamente dicha de Lawson en Racing Bulls, los antecedentes del equipo hacían pensar que podía descartarlo para dar paso a su siguiente protegido. Sin embargo, Tsolov tendrá que conformarse con un puesto de piloto de reserva en 2027, mientras Lindblad sigue rindiendo, con 38 puntos sumados hasta ahora en su año de debut y el 11° puesto del campeonato.

Franco Colapinto, Alpine, Pierre Gasly, Alpine, Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine F1

Photo by: Alpine

Pierre Gasly firmó el año pasado una extensión de contrato con Alpine, demostrando su compromiso con el proyecto pese a que el equipo estuvo rezagado en el último puesto del campeonato de constructores durante 2025. La llegada de Flavio Briatore, Steve Nielsen y Mercedes ha devuelto al equipo a la pelea de la zona media, y el francés espera que la escudería de Enstone pueda proporcionarle un auto a la altura de su enorme talento, a menudo subestimado.

Gasly es décimo en el campeonato 2026 con 52 puntos y ha ayudado a Alpine a ocupar la sexta posición entre los constructores. Aunque es claramente el piloto número uno de la escudería francesa, Franco Colapinto también ha dado un paso considerable.

El argentino ha sumado 35 puntos en 2026, frente a los cero del año pasado, lo que le permitió conseguir en agosto un nuevo contrato para 2027.

Haas: Oliver Bearman y Rafa Camara

Haas es el único equipo que cambia pilotos para 2027. De hecho, ya lo hizo durante 2026...

Photo by: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Haas es otro equipo que ha afrontado grandes interrogantes sobre su alineación para el próximo año. El primero tenía que ver con Esteban Ocon, quien nunca logró hacer que las cosas funcionaran desde su llegada a la escudería estadounidense procedente de Alpine en 2025.

En ese momento se lo consideró una gran incorporación, al ser el primer ganador de un gran premio en correr para Haas. Sin embargo, su compañero Oliver Bearman, mucho menos experimentado, lo superó de manera constante tanto el año pasado como en 2026.

Al final, la situación se deterioró considerablemente y, después de confirmarse que el piloto con 198 grandes premios disputados no continuaría en 2027, Haas prescindió de él cuando todavía quedaban cinco fechas para terminar la temporada.

Su reemplazante es Camara, líder del campeonato de F2, que ha firmado un contrato por "varios años" y renunciado a sus aspiraciones al título en la categoría antesala para terminar la temporada en la F1, antes de su primera campaña completa en 2027.

Bearman, que ha impresionado enormemente durante su etapa en Haas, fue finalmente anunciado para continuar en2027 por una tercera temporada con el equipo en la previa del Gran Premio de Qatar.

La potente dupla Bortoleto-Hülkenberg garantiza que Audi no tenga un problema con sus pilotos.

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Mattia Binotto, jefe de Audi en la F1, confirmó en septiembre que el equipo mantendrá a Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto para la temporada 2027. En ese momento, el anuncio apenas generó debate, ya que resultó poco sorprendente teniendo en cuenta el buen trabajo de ambos pilotos, que no le dio motivos a Audi para cambiar su alineación.

La marca alemana, que debutó en la F1 en 2026 tras tomar el relevo de Sauber, cuenta con la combinación ideal de juventud y experiencia, además de una relación armoniosa entre sus pilotos.

Bortoleto se prepara para su tercera temporada en el campeonato, frente a la 16ª de Hulkenberg. Ambos han sumado 14 puntos este año y sitúan a Audi en el octavo puesto de la clasificación.

Williams: Alex Albon y Carlos Sainz

Sainz extendió su vínculo con Williams para 2027 y más allá.

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

La decisión de Williams de asegurarse a Alex Albon y Carlos Sainz durante al menos otro año demuestra el compromiso de ambos pilotos con sus ambiciones a largo plazo, aunque esta temporada haya supuesto un retroceso en los resultados. Algunos podrían señalar, con poca generosidad, que ninguno de los dos tenía otro lugar adonde ir, algo que probablemente también sea cierto, pero mantener a ambos representa un impulso significativo para el equipo.

Se dice que Williams se había cubierto ante la posibilidad de que Sainz decidiera tomar otro camino y había hablado con los representantes de Sergio Pérez y Colapinto para 2027. Luke Browning también ha impresionado en sus participaciones en la FP1 con el equipo.

¿Seguirá Fernando Alonso como piloto en Aston Martin para 2027?

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

La situación en Aston Martin fue otra que prometía posibles giros para 2027, pero finalmente nada de eso se materializó. Durante meses abundaron los interrogantes sobre el futuro de Fernando Alonso, teniendo en cuenta que tiene 45 años, conduce para un equipo del fondo del pelotón y está muy descontento con el reglamento actual, mientras su anterior contrato vencía a finales de 2026.

Pero todas las especulaciones terminaron en septiembre, cuando el bicampeón anunció la extensión de su vínculo con Aston Martin hasta 2027. Se cree que su decisión de no comprometer públicamente su continuidad en la F1 durante los meses de verano fue, en parte, un intento de presionar a la categoría para que introdujera cambios.

La renovación de su compañero Lance Stroll para 2027 se anunció el mismo día que la de Alonso, pero generó mucho menos debate, dado que su padre, Lawrence, es el dueño del equipo. Por eso, el canadiense de 28 años, que el próximo año cumplirá una década en la F1, tiene, en la práctica, un contrato por el tiempo que quiera.

Cadillac: Sergio Pérez y Valtteri Bottas

Sergio Pérez parece encaminado a seguir con Cadillac en 2027.

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Cadillac, recién llegado a la F1, fue el último equipo que mantuvo la incertidumbre sobre su alineación para 2027. Las dudas tenían poco que ver con Sergio Pérez, quien firmó en octubre una extensión por varias temporadas, y se centraban más en Valtteri Bottas.

El ganador de diez grandes premios ha sido superado por Pérez este año, con un balance desfavorable de 16-10 en clasificación, incluidos los sprints, lo que puso su asiento en duda. Durante un tiempo, los responsables del equipo se negaron a comprometer públicamente su continuidad mientras evaluaban la posibilidad de ascender al piloto de reserva Colton Herta, dado su deseo de contar con un estadounidense al volante de un equipo estadounidense.

Uno de los obstáculos para Herta era que no tenía la superlicencia de la FIA necesaria para competir en la F1, pese a haber ganado nueve carreras en IndyCar. Finalmente la consiguió gracias a seis participaciones en la FP1 este año, pero ni siquiera eso fue suficiente para obtener un asiento en la máxima categoría, teniendo en cuenta su muy decepcionante temporada en la F2, donde ocupa el 19° puesto.

Por eso, en noviembre Cadillac anunció su decisión de mantener a Bottas para 2027.

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