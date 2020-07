Los pilotos de F1 con libertad de expresar su apoyo contra el racismo

En medio de las continuas protestas en todo el mundo contra la injusticia racial, los pilotos de Fórmula 1 han conversado durante los últimos días sobre cómo ofrecer una muestra colectiva de apoyo antes del arranque de la primera carrera de la temporada en el Red Bull Ring.

Lando Norris confirmó a principios de esta semana que los pilotos discutían la posibilidad de arrodillarse antes del comienzo de la competencia, una actitud que se ha visto previamente en la Premier League de Inglaterra, así como en la NFL.

El tema fue discutido más a fondo en la sesión informativa que los pilotos tienen el viernes por la noche, y antes de la calificación de este sábado, la Asociación de Pilotos de Grandes Premios emitió una declaración al respecto.

La GPDA confirmó que los pilotos tendrán la libertad de mostrar “a su manera” su apoyo a las luchas contra el racismo, tomando cualquier acción que deseen en la parrilla.

“La Asociación de Pilotos de Grandes Premios ha celebrado una serie de reuniones virtuales con los 20 pilotos de Fórmula 1 para acordar la mejor manera de mostrar su apoyo colectivo a la lucha contra el racismo antes del Gran Premio de este fin de semana", expresaron en un comunicado.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 y Alex Albon, Red Bull Racing RB16 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"Los 20 pilotos y sus equipos están unidos en la lucha contra el racismo y los prejuicios, al mismo tiempo que adoptan los principios de diversidad, igualdad e inclusión, apoyando el compromiso de la Fórmula 1 con estos mismos valores".

“Juntos, los pilotos también mostrarán el domingo su apoyo público a esta causa antes de la carrera, reconociendo y respetando que cada individuo tiene la libertad de expresarse en este tema a su manera, por lo que serán libres de elegir cómo hacerlo”.

La F1 ha expresado durante este fin de semana su mensaje contra el racismo, principalmente a través de su nueva campaña "We Race as One", que tiene presencia en los 10 equipos de la parrilla.

Además se ha colocado una gran pancarta que dice “Terminar con el racismo” en una pared ubicada en la entrada a los boxes, la cual ha tenido una considerable cobertura televisiva durante el fin de semana.

Mercedes cambió el color de sus autos así como el de los uniformes de sus pilotos pasando del plateado a negro. Lewis Hamilton y Sebastian Vettel portan en sus cascos el "Black Lives Matter".

El piloto de Haas F1, Romain Grosjean, dijo el viernes en Austria que, aunque inicialmente estaba inquieto por arrodillarse, ahora lo haría antes de la carrera.

"No era un gran fanático de arrodillarme, pero luego leí más al respecto", dijo Grosjean. “Ahora es un movimiento deportivo para demostrar que estás en contra del racismo, y no está vinculado a ningún movimiento político. Personalmente creo que lo haré”.

“Mostraré mi apoyo. Pienso que es importante que deportes como la Fórmula 1 [muestren] algo de apoyo y creen ideas como "We Race as One", lo cual es excelente para la diversidad del deporte”.

Así luce el Mercedes en color negro que apoya la lucha contra el racismo: