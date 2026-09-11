El veredicto de los pilotos de F1 tras el viernes en Madring: "Muy alto riesgo"

El circuito Madring del Gran Premio de España ha recibido el visto bueno de varios pilotos destacados de F1, que elogiaron su trazado de gran compromiso, aunque no todos están igual de impresionados.

Tras probar el circuito de 5,4 km en el simulador, los pilotos se preparaban para uno de los fines de semana más exigentes del año en una pista que combina la naturaleza implacable de un circuito urbano con muchas curvas de media y alta velocidad. Pero nada supera a la realidad y, tras dos sesiones de entrenamientos de una hora cada una, en las que los pilotos claramente extremaron la cautela para no verse sorprendidos por la falta de escapatorias, llegaron los primeros veredictos sobre el nuevo escenario de la F1.

"Sinceramente, es más difícil que algunas pistas", dijo Oscar Piastri, que terminó el día quinto mientras McLaren sufría por rendimiento en comparación con sus rivales.

"Hay muchas secciones aquí en las que no es que estés rozando los muros, sino que estás girando o dirigiéndote hacia ellos y luego tienes que evitarlos. Así que eso hace que las cosas sean bastante complicadas. Todos siguen poniéndose al día, pero cuando entras en un ritmo decente en una vuelta, se disfruta bastante."

Aparte de un accidente en la segunda práctica para el rápido Arvid Lindblad en el Racing Bulls, la actividad de F1 del día se completó sin mayores problemas. Las zonas de frenada combinadas del circuito causaron muchos dolores de cabeza, ya que los pilotos tuvieron cuidado de evitar bloqueos, mientras que el desgaste de los neumáticos, los niveles de agarre que cambiaban rápidamente y el tráfico resultaron ser algunos de los mayores problemas.

Charles Leclerc, de Ferrari, dijo: "Fue emocionante conducir hoy en el circuito de Madrid. Es una pista urbana exigente, que es el tipo que suelo disfrutar, y esta no es una excepción. Me impresionó bastante la cantidad de agarre que ya había, teniendo en cuenta que es una pista completamente nueva y con no demasiada goma depositada hasta ahora."

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La jornada de entrenamientos de George Russell reafirmó su opinión de que el Madring era un "circuito de muy alto riesgo", aunque le preocupaba que adelantar fuera "muy difícil", una sensación compartida por todo el paddock.

Las valoraciones más positivas llegaron de Sergio Pérez, residente en Madrid, que no tenía mucho de lo que presumir en cuanto al rendimiento de su Cadillac, pero se mostró efusivo sobre el Madring tanto dentro como fuera de la pista.

"Sí, una pista realmente genial, un recinto muy bonito", dijo el mexicano. "Estoy muy feliz de estar aquí en Madrid. Creo que definitivamente esta se va a convertir en la mejor carrera de Europa.

"Va a ser una clasificación caótica mañana y, obviamente, una carrera muy caótica el domingo, así que pueden pasar muchas cosas. Tengo muchas ganas y, como equipo, solo tenemos que asegurarnos de ser capaces de ejecutar un fin de semana perfecto."

No todos están tan entusiasmados como Checo Pérez, sin embargo. Max Verstappen nunca ha sido el mayor admirador de los circuitos urbanos, y lo que ofrece el Madring no le ha hecho cambiar de opinión.

"Sí, no lo sé. No soy fan de los circuitos urbanos, así que eso nunca, nunca cambiará", dijo el tetracampeón del mundo. "Siempre preferiré conducir en una pista como Spa. Quiero decir, por cómo han construido todo, creo que han hecho un muy buen trabajo. Pero no soy fan de los circuitos urbanos."

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Aunque el Madring no es especialmente duro con las unidades de potencia de F1 2026, escasas de energía, lo que está desestabilizando tanto a pilotos como a equipos es el impacto de la rápida evolución de la pista en el funcionamiento de su despliegue de energía. Eso fue especialmente difícil para Fernando Alonso en el Aston Martin con motor Honda, que se recuperó de un problema en el embrague para completar la segunda mitad de la FP2.

"Siempre va a ser complicado acertar con la temperatura de los neumáticos, el estado de carga de la batería al final de la vuelta", dijo el español. "A veces, si haces un estilo de conducción diferente en las últimas curvas, parece que somos muy sensibles a eso con la unidad de potencia Honda."