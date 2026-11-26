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Fórmula 1 GP de Qatar

Pilotos pedirán a la FIA sanciones más duras tras el caso Leclerc en México

El viernes por la noche en Qatar, los pilotos se reunirán con la FIA para revisar las directrices sobre los duelos de cara a 2027 y, sobre todo, las sanciones, consideradas a veces demasiado leves, como en el caso de Leclerc en México cuando se saltó la chicane y tomó el liderato de la carrera.

Gianluca D'Alessandro

Publicado: 26 nov 2026, 18:23

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A menudo Qatar ha sido una cita muy importante para los pilotos, no tanto por la carrera en sí, sino más bien para debatir cómo modificar las directrices sobre los adelantamientos y las penalizaciones de cara a la temporada siguiente. Así será también este año, porque el viernes por la noche en Qatar los pilotos se reunirán en un encuentro con la FIA precisamente para debatir algunos episodios que han dado que hablar en las últimas carreras.

En este sentido, contar con comisarios permanentes el próximo año, como anunció la FIA durante la semana pasada, será un primer paso para encontrar esa constancia en los juicios y en las sanciones que, a veces, precisamente por esta alternancia en los stewards, pareció variar. En esencia, las directrices están escritas de manera muy precisa precisamente por esto, pero no pueden cubrir todos los escenarios.

A veces, por tanto, pueden surgir situaciones que se prestan a varias interpretaciones y, aunque siempre se haga referencia a episodios pasados, puede haber pequeñas diferencias que lleven a un juicio diferente. Pero lo que no está gustando a los pilotos es cómo ciertas sanciones impuestas esta temporada no han sido lo bastante severas, como la de Charles Leclerc en México.

Partenza della gara

Foto di: Eric Le Galliot

“Sinceramente, tengo confianza. Recientemente, estas reuniones y también la FIA han sido mucho más colaborativas y abiertas. Han visto la noticia del otro día sobre los comisarios permanentes, así que en los últimos meses y en las últimas semanas las cosas han sido más sencillas desde este punto de vista”, dijo Carlos Sainz en la víspera del Gran Premio de Qatar, hablando también en calidad de director de la GPDA.

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El primer punto es que algunas penalizaciones deben ser más severas

“Nos limitaremos a aportar nuestro feedback sobre algunos episodios. Pienso en el tríptico Austin-México-Brasil, donde hubo algunas decisiones bastante particulares, por decirlo así, en materia de penalizaciones. Muchos de nosotros no estábamos de acuerdo o, en cualquier caso, no compartíamos esa interpretación [de los stewards]. Hoy daremos nuestro punto de vista, ellos lo tomarán en consideración y lo tendrán en cuenta”.

Sobre la mesa está precisamente el tema de las penalizaciones. Ha habido episodios que han descontentado a los pilotos porque las sanciones no se consideraron lo suficientemente severas, no tanto solo por el episodio en sí, sino también por cuáles fueron las repercusiones en la carrera. Uno de los episodios en cuestión es el de Leclerc en México, cuando recortó las curvas 4 y 5 tomando la cabeza de carrera.

Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes, Carlos Sainz, Williams

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Antes de la carrera, la FIA había publicado unas directrices muy claras sobre cuál debía ser el comportamiento de los pilotos en caso de recorte, es decir, devolver la posición dentro de un determinado lapso de tiempo, so pena de una sanción. Dado que por detrás, mientras tanto, Verstappen había subido a la segunda posición, Leclerc decidió mantener la cabeza de carrera, aunque recibió una penalización.

Sin embargo, lo que sobre el papel debería haber sido una sanción de diez segundos, con la ayuda de los factores atenuantes (como el hecho de que fuera la primera vuelta y la pasada de frenada del propio Hamilton), llevó a los comisarios a reducir la penalización a cinco segundos. Una elección que al final no convenció a todos porque, precisamente para evitar este tipo de recortes, los pilotos habían pedido sanciones severas.

Pero tampoco convence la forma: hace falta una intervención de la FIA

Sin embargo, también hay otro tema en juego: la forma en que se aplicó la sanción. En el caso concreto, las directrices indicaban que o se devolvía la posición o se recibía la penalización (que luego debía cumplirse en la primera ocasión útil durante el pit stop), pero es lógico que tomar la cabeza de carrera da la oportunidad de rodar con aire limpio, por tanto teniendo que hacer menos lift and coast para gestionar las temperaturas.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Yuri Cortez / AFP via Getty Images

No es casualidad que, como confirmó Sainz, este sea uno de los episodios que se discutirán en Qatar para encontrar una línea que pueda poner a todos de acuerdo: “Creo que probablemente todos estén de acuerdo en que la penalización [a Leclerc] no fue lo suficientemente severa”, confirmó el español, para luego añadir que será necesario revisar el reglamento para aplicar ciertas correcciones.

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“En cuanto a la forma en que quieran aplicar la sanción o modificar el enfoque, tendrán que volver a tocar el reglamento y encontrar una solución para el próximo año”, añadió luego Sainz. Entre las ideas sobre la mesa para los pilotos está también la consideración de que, en ciertas situaciones, no debería haber una penalización, sino más bien una medida que empuje de inmediato a los pilotos a intercambiar las posiciones.

"Hay algunos episodios que me vienen enseguida a la mente. El de George en Austin [también de 5 segundos], el de Oscar en México, en lo que a mí respecta, contra Lindblad. El caso de Charles en México, con esos cinco segundos de penalización. Creo que muchos pilotos dirían que, en situaciones de este tipo, debería haber una medida más clara, como una orden de la FIA de devolver la posición", explicó Alex Albon.

Siempre vinculado a Leclerc hay otro episodio del que se hablará, es decir, la sanción en Las Vegas por el contacto con Hamilton. Más que la penalización en sí, lo que no convence es el porqué: el monegasco atacó desde lejos, pero llegó al vértice por detrás del británico porque intentó evitar el contacto, perdiendo así el derecho a la trazada. La cuestión, sin embargo, es esta: si Leclerc hubiera alargado la frenada manteniéndose por delante y contando con el favor de las directrices, aun con un posible contacto, ¿cómo se habría juzgado el episodio? Este es uno de los temas a los que los pilotos quieren una respuesta.

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