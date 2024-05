Los pilotos de F1 piden cambiar la regla que "arruinó" el GP de Mónaco

La carrera de 78 vueltas del domingo por las calles de Mónaco se vio detenida en el inicio por un fuerte accidente en la primera vuelta en el que se vieron implicados Sergio Pérez y los pilotos de Haas, Kevin Magnussen y Nico Hulkenberg.

Bajo la bandera roja resultante, todos los pilotos pudieron cambiar neumáticos, lo que anuló la necesidad de paradas en boxes obligatorias más adelante en la carrera.

La norma ayuda a los pilotos que aún no han entrado en boxes justo antes de una bandera roja a mitad de carrera, pero tener una bandera roja en la primera vuelta en un circuito como Mónaco, donde adelantar es casi imposible y donde los neumáticos pueden durar toda la carrera, ha tenido algunos efectos secundarios no deseados.

No sólo perjudicó a los pilotos que optaron por probar algo diferente y salir con los neumáticos duros, obligándolos a completar toda la distancia de carrera con los medios, sino que también eliminó cualquier peligro que pudiera surgir de la ejecución de las paradas en boxes y de la estrategia en general.

En Mónaco, es muy probable que gane el que salga desde la pole, pero los errores en las paradas en boxes o las decisiones estratégicas han costado victorias en el pasado a pilotos como Daniel Ricciardo y Charles Leclerc, inyectando algo de dramatismo a una carrera que, de otro modo, carecería de vida.

Todos los pilotos lamentaron que la bandera roja de la primera vuelta acabara con cualquier tipo de estrategia.

"Después de la bandera roja, nuestra estrategia se arruinó, ya que tuvimos que poner el medio hasta el final, ya que todo el mundo tuvo una parada gratis y eso significó que teníamos que ahorrar mucho", dijo Verstappen, sexto clasificado.

George Russell, Mercedes W15 Foto: Erik Junius

"Sólo intenté seguir a George (Russell) y estábamos muy fuera de ritmo intentando gestionar los neumáticos. Es bastante aburrido conducir literalmente a medio acelerador en las rectas en algunos lugares".

El cuarto clasificado, Lando Norris, coincidió con Verstappen: "No hay nada que puedas hacer, especialmente con la bandera roja al principio, creo que arruinó cualquier otra oportunidad que podría haber tenido con la estrategia y el ahorro de neumáticos, así que fue una lástima".

Incluso Alex Albon, de Williams, que en realidad se benefició de la parada en boxes gratuita porque había empezado con medios, reconoció que las reglas actuales no tenían mucho sentido.

"Sí, tenemos que averiguar qué está pasando. Creo que si hay una bandera roja en la primera vuelta, debería haber una parada en boxes obligatoria o algo así. Funcionó a nuestro favor para ser justos, así que no me quejaré demasiado..."

Alex Albon, Williams FW46 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

En el Gran Premio de Arabia Saudita de 2021, Norris ya había criticado lo que calificó como "posiblemente la peor regla jamás inventada" después de que entrara en boxes bajo el coche de seguridad, justo antes de que la carrera tuviera bandera roja por un incidente. Eso le hizo caer de la sexta a la 14º posición mientras veía cómo todos los que iban por delante de él paraban gratis.

Alonso, piloto de Aston Martin, esperaba que se volviera a tratar el tema tras lo ocurrido el domingo, después de que las anteriores discusiones sobre la norma no llegaran a nada.

"El único punto de interés en una carrera de Mónaco son las paradas en boxes que tienes que hacer", dijo. "Si eliminas esa emoción de una parada en boxes, entonces se convierte en nada".

"Quizás reabre las conversaciones de que cuando hay bandera roja, no puedes cambiar neumáticos o estás obligado a tener el mismo neumático o algo, porque si no, hay ciertas ocasiones que la carrera se ve comprometida".

Cuando Motorsport.com le preguntó si tenía esperanzas de que esta vez se revisara la norma, respondió con contundencia: "No lo sé. Hay muchas cosas que no han cambiado, probablemente porque no escuchan a los pilotos".