Los pilotos de F1 quieren saber por qué Verstappen no fue sancionado en Austin

Los pilotos de Fórmula 1 están listos para revisar la batalla del Gran Premio de Estados Unidos entre Max Verstappen y Lando Norris en su reunión del viernes en México en medio de preguntas sobre cómo se aplican las reglas de competición de la FIA.

Verstappen y Norris libraron una dura batalla por la tercera posición en Austin hasta que ambos se salieron en la curva 12 a cuatro vueltas del final. Norris adelantó a su rival por el título por fuera de la pista, lo que le valió una penalización de cinco segundos, mientras que Verstappen quedó impune por llevar a su compañero fuera.

Según las directrices de las normas de carrera tal y como están escritas, Verstappen estaba en su derecho como coche defensor y no tenía que dejar espacio de pista a Norris. McLaren presentó una petición de derecho de revisión el jueves para revisar el caso, con Norris argumentando que debido a que ya estaba por delante de Verstappen, él era la parte defensora en lugar del neerlandés.

Si bien los comisarios parecieron aplicar las reglas correctamente, varios pilotos han expresado su desacuerdo con la práctica de que los pilotos puedan lanzarse por el interior sin tener en cuenta si son capaces o no de tomar la curva, siempre y cuando estén por delante de su rival en el vértice.

"Siempre ha sido una zona gris", dijo Lewis Hamilton. "Probablemente tengan que hacer algunos ajustes. También tenemos inconsistencias en las decisiones dependiendo de los comisarios que estén allí. Y como deporte, tenemos que mejorar en todas las áreas".

"Lo he experimentado muchas veces con Max. No deberías poder lanzar el coche por el interior y luego salirte y mantener la posición".

Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

El compañero de equipo de Hamilton, George Russell, dice que está interesado en saber cómo ve la FIA el incidente ahora, y si su interpretación significa que Verstappen tenía toda la razón o estaba explotando una laguna involuntaria en las directrices actuales, o "tomando el pelo" a todos, como lo describió Valtteri Bottas, piloto de Sauber.

"No creo que se pueda escribir un reglamento que cubra todos los escenarios posibles, es una línea muy fina", dijo Russell, director de la asociación de pilotos.

"Estoy realmente interesado en ver si la FIA cree, después de haber revisado todo de nuevo, si Max debería haber sido penalizado por lo que hizo o no. En mi opinión, debería haber sido penalizado. Por lo tanto, no hay realmente un vacío legal. Si dicen: 'Basándonos en nuestro reglamento, no debería haber sido penalizado', entonces está explorando una laguna".

Carlos Sainz, de Ferrari, dijo que también tenía dudas sobre lo agresivo que puede ser un coche defensor.

"Esa es una muy buena pregunta que tengo que hacer a los comisarios, porque obviamente cambia la forma en que vamos a las carreras", dijo. "Significa que el coche que te defiende por el interior puede frenar tan tarde como quiera y puede fingir que estás intentando llegar al ápice cuando quizás no sea así".

"Hay que aclararlo, porque en ese caso los dos tenían la culpa: Max por irse largo y Lando por ganar una posición fuera de la pista. Por eso ese escenario específico es muy complicado a la hora de decidir".

Russell y Sainz coincidieron en que una franja de grava en el exterior de la curva 12 solucionaría en gran medida el problema subyacente, y pocos pilotos esperan problemas similares este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México.

"La raíz del problema es tener un circuito que te permite correr a lo ancho", dijo Russell. "Y si tomamos Austria el año pasado como ejemplo, tuviste, no sé, 300 problemas de límite de pista. Pusieron grava y no hubo problemas".

"Si pones grava en esa curva, Lando no se sale y adelanta, y Max no frena tan tarde y se sale también".

Sainz añadió que hacer cambios en el circuito sería mucho más sencillo que interminables discusiones sobre las reglas de carrera.

"Si lo piensas, la solución podría resolverse por sí sola con normas o modificaciones en los circuitos. Seguimos dando vueltas en círculos con directrices que podrían ser más fáciles de resolver con ciertos y ligeros cambios en la pista, que algunos circuitos ya han realizado."

El Circuito de las Américas de Austin, que también alberga MotoGP, que tiene diferentes requisitos de salida de pista, se entiende que está en conversaciones con la FIA sobre posibles cambios para 2025.

Información adicional de Alex Kalinauckas y Erwin Jaeggi