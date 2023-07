Pilotos sugieren cambios para evitar el caos de los límites de pista

Por segundo año consecutivo, en la sesión de clasificación del Gran Premio de Austria se eliminaron muchas vueltas a los pilotos por salirse demasiado de las dos últimas curvas, especialmente en la parte central de la sesión, en la que Max Verstappen acabó liderando.

Después dijo que el problema "casi parecía como si fuéramos aficionados ", una sugerencia que continuó en la rueda de prensa posterior a la clasificación.

Allí, Verstappen y la pareja de Ferrari, Charles Leclerc y Carlos Sainz, fueron preguntados sobre qué cambios harían para aliviar el problema en Austria.

"Si has visto la cantidad de tiempos por vuelta que se han borrado hoy por la cantidad de pilotos, está claro que no es tan fácil y no creo que todos seamos idiotas ahí fuera, ¿verdad?", dijo Verstappen, que posteriormente fue citado por un supuesto impedimento a Kevin Magnussen en la Q1.

"Normalmente todos sabemos juzgar bien dónde está el límite.

"Esta pista, debido al trazado y a la forma en que funcionan los neumáticos, se sobrecalientan bastante a lo largo de la vuelta. Es muy difícil.

"Así que, en la mayoría de los circuitos, creo que está bien cómo funcionamos, pero en algunos puede que tengamos que buscar [cambios]. Por el momento, no hay respuestas reales de cómo hacerlo.

"Pero, creo que ya hemos intentado en algunas pistas pintar una línea blanca un poco más ancha, lo que creo que ayudó un poco porque creo que la línea blanca en algunos lugares es bastante estrecha con las altas velocidades que estamos alcanzando en esa curva en particular.

"Es algo que podemos estudiar".

Verstappen superó a Leclerc y Sainz en la pole position para el Gran Premio de Austria del domingo Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Leclerc estuvo de acuerdo en que la sugerencia podría ser útil en la curva 4 de Austria, larga y cuesta abajo a la derecha, donde se pueden perder tiempos incluso con una trampa de grava cerca en el exterior si los conductores corren demasiado ancho.

Pero no cree que una línea blanca más ancha ayude en las controvertidas curvas 9 y 10, doble secuencia a la derecha que finaliza la vuelta al Red Bull Ring.

"La curva 4 es una de esas curvas en las que si estás muy cerca de la grava por uno o dos centímetros puedes quedarte fuera, por lo que esta [solución] definitivamente tiene sentido [para]", explicó Leclerc.

"No sé cuánto cambiaría para el último sector, porque el último sector con la alta velocidad que hay ahí necesitamos encontrar otra solución".

Leclerc destacó la visibilidad como el principal problema a través de la curva 10, donde explicó que "la naturaleza de la curva es que el coche se aligera en medio de la curva porque hay esta caída en la pista".

"Entonces, sea como sea la posición del coche ahí influye mucho en la salida y desde donde estamos tan bajos sentados en el coche, no podemos ver nada", añadió.

"La cámara del casco es muy representativa de lo que estamos viendo y no estamos viendo las líneas blancas en absoluto".

"Esperemos que en el futuro en circuitos como éste podamos tener un poco más de margen y que entiendan que desde el coche es imposible juzgar".

Sainz sugirió que para ayudar a los pilotos con el problema de visibilidad aquí, quizás "si al menos pudiéramos sentir la línea blanca [cuando] estamos encima de ella o no, eso también podría ayudarnos a juzgar".

Los polémicos bordillos de salchicha fueron retirados de la última curva tras la carrera de 2019 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Verstappen sugirió que la decisión de eliminar los "estúpidos" pequeños bordillos de salchicha amarillos de las curvas finales antes de las carreras de 2020 en Austria había sido una buena idea, ya que "eso solo destruía el coche", a pesar de que representaban un elemento de disuasión física para los conductores que empujaban los límites de la pista, que luego se establecieron en los bordillos detrás de las líneas blancas.

También lamentó que incluso añadir trampas de grava temporales en las últimas curvas sería prohibitivo por razones de coste, y que la grava permanente en esas curvas no sería posible porque "las motos [MotoGP] no quieren eso".

"Tampoco quieren los promotores o la pista en general que si ponen grava [temporalmente] y luego tienen que quitarla de nuevo, está costando mucho dinero también", añadió Verstappen.

"Así que no es una buena solución. Es algo de lo que hablaremos de nuevo en la reunión de pilotos y tal vez podamos encontrar una solución."

Leclerc sugirió que la F1 debería volver a permitir que los bordillos pintados definan el límite de la pista podría ser una solución.

Desde el inicio de 2022, la FIA ha eliminado la ambigüedad y la inconsistencia en el debate anterior sobre los límites de pista de la F1, insistiendo en que la línea blanca siempre define el borde de la pista en todos los circuitos y que los pilotos no pueden poner las cuatro ruedas sobre esa línea, incluso si los bordillos pasan por detrás.

"Mi preferencia personal sería utilizar el bordillo rojo y blanco [como límite de la pista]", dijo Leclerc.

"Creo que es lo que hicimos algunos años aquí y esto funcionó bien porque al menos podemos sentir dónde está el límite de la pista donde quiera que estés en ese bordillo rojo y blanco - puedes sentir que estás en él.

"Y esto era una buena referencia. La línea blanca es sólo visual y no podemos verla. Así que es muy fácil estar 5 cm fuera de la línea blanca, mientras que con el bordillo puedes sentir dónde estás y es un poco más fácil de juzgar".