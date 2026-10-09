Este fin de semana concluye la serie de tres carreras consecutivas en Asia durante la segunda mitad de la temporada 2026 de Fórmula 1 con el Gran Premio de Singapur, pero la etapa americana arrancará dentro de dos semanas. Pirelli, proveedor exclusivo de neumáticos de la F1, anunció hoy los compuestos que llevará a los tres próximos eventos del calendario con dos competencias en Norteamérica y otra en Sudamérica.

Las tres carreras en cuestión son el Gran Premio de Estados Unidos —que se celebrará del 23 al 25 de octubre en Austin—, el Gran Premio de Ciudad de México (del 30 de octubre al 1 de noviembre) y el Gran Premio de São Paulo, en Brasil (del 6 al 8 de noviembre).

Para la primera cita de este trío de carreras, que tendrá como sede en el Circuito de las Américas en Texas, Pirelli suministrará el C2 como neumático duro, el C3 como medio y el C4 como blando. Para la segunda carrera —celebrada en México, país de origen del piloto de Cadillac Sergio Pérez—, el fabricante italiano llevará el C3 (duro), el C4 (medio) y el C5 (blando).

La selección para estos dos eventos difiere ligeramente de la del año pasado. En 2025, Pirelli optó por un "salto de compuesto" en el neumático duro en ambos casos (llevando el C1 a Austin y el C2 a México).

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Sin embargo, los equipos prefirieron utilizar intensamente los dos compuestos más blandos en lugar de intentar ahorrarse una parada en boxes mediante el uso del neumático duro, de mayor duración. En consecuencia, este año no habrá salto de compuesto.

En cuanto a São Paulo, se utilizarán los mismos compuestos seleccionados para México: C3, C4 y C5. Esta elección es un grado más blanda que la utilizada en 2025. El año pasado, el neumático duro apenas se utilizó, ya que los equipos prefirieron una estrategia de dos paradas y confiaron mayoritariamente en los compuestos más blandos.

El trío de compuestos más blandos seleccionado para São Paulo podría dar lugar a escenarios de carrera que impliquen el uso de los tres tipos de neumáticos.