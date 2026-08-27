Pirelli anuncia los compuestos para los Grandes Premios de F1 de Bakú, Sepang y Singapur

A la espera de que se confirmen las fechas de la fase final del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, Pirelli ha comunicado hoy oficialmente a los equipos los compuestos para las tres carreras que formarán parte del calendario de la triple ronda, que comenzará a finales de septiembre y abarcará Bakú, Sepang y Singapur.

La secuencia de esta triple cita comenzará a finales de septiembre con el Gran Premio de Azerbaiyán y concluirá a principios de octubre con el Gran Premio de Singapur. Para ambos circuitos urbanos, el de Bakú y el de la ciudad-estado, se ha elegido la gama de compuestos más blandos: C3 como duro, C4 como medio y C5 como blando.

Elección de los compuestos de neumáticos para Bakú Foto de: Pirelli

Para el Gran Premio de Baréin, que se celebrará en Sepang del 2 al 4 de octubre, se utilizará, en cambio, la gama intermedia compuesta por C2, C3 y C4. El circuito malasio somete a los neumáticos a un desgaste medio en comparación con la escala que abarca todos los trazados del calendario del campeonato.

Elección de los compuestos de neumáticos para Sepang Foto de: Pirelli

El asfalto de Kuala Lumpur es especialmente abrasivo y no se ha renovado desde la última carrera de Fórmula 1 disputada allí en 2017. La decisión de no utilizar los compuestos más duros tiene como objetivo reducir la diferencia de tiempo por vuelta entre una carrera de una parada y una de dos paradas, fomentando así una gama más amplia de posibles estrategias de carrera.

Elección de los compuestos de neumáticos para Singapur Foto de: Pirelli