Las tensiones en Medio Oriente que en el transcurso de las últimas horas se han transformado en verdaderos ataques bélicos han forzado a cancelar una prueba de neumáticos de lluvia que debía realizarse este fin de semana en el Circuito Internacional de Bahréin.

Pirelli, proveedor único de neumáticos de la Fórmula 1, hoy y mañana debía disputar dos jornadas de test en Sakhir para avanzar con el desarrollo de los neumáticos de lluvia. La pista iba a ser inundada de agua para luego probar los Intermedios y los Full Wet.

Junto a Pirelli, en el circuito que albergó los dos test de pretemporada finalizados hace algunos días, debían rodar Mercedes y McLaren con monoplazas del año pasado adaptados a las nuevas reglas de 2026. Sin embargo, la actividad fue suspendida.

Photo by: Pirelli

Pirelli, mediante un breve pero claro comunicado difundido también a Motorsport.com, anunció la cancelación de los test de Sakhir por cuestiones de seguridad tras los ataques militares iniciados por Israel y Estados Unidos y la respuesta iraní de las últimas horas.

"Las dos jornadas de test de desarrollo para los compuestos de lluvia previstas para hoy y mañana en el circuito de Bahréin han sido canceladas por razones de seguridad, a raíz de la evolución de la situación internacional", informó Pirelli.

Aún más importante es la parte del comunicado que sigue a la oficialización de la suspensión de los test sobre mojado. Es decir, la que habla de la situación del personal de la casa italiana con base en Milán. Todos los miembros del staff de Pirelli se encuentran a salvo y la propia empresa está trabajando para garantizar no solo su seguridad, sino también para organizar el regreso a Italia y a Inglaterra de todos sus integrantes.

"Todo el personal de Pirelli actualmente presente en Manama se encuentra a salvo en los hoteles. La empresa está trabajando para garantizar su seguridad y organizar el regreso a Italia y a Inglaterra lo antes posible".

Mientras la Fórmula 1 se prepara para arrancar su temporada 2026 el próximo fin de semana en Australia, la categoría tiene previsto regresar a Medio Oriente para el Gran Premio de Bahréin del 10 al 12 de abril, para luego presentarse en Arabia Saudita el siguiente fin de semana.