Fórmula 1 GP de Qatar

Pirelli introduce un límite de stint para el GP de Qatar de F1, pero aumenta respecto a 2025

La F1 visita Losail el próximo fin de semana y ningún piloto debe superar las 27 vueltas por stint

Ed Hardy Ronald Vording

Publicado: 20 nov 2026, 8:25

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Losail

Foto de: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

La Fórmula 1 ha impuesto un límite de tanda para cada coche en el Gran Premio de Qatar del próximo fin de semana para proteger los neumáticos Pirelli en el circuito de alta degradación.

Los pilotos no deberán completar más de 27 vueltas por tanda en Losail International Circuit, lo que significa que los equipos probablemente optarán por una estrategia a dos paradas en la carrera de 57 vueltas.

Es una situación similar a la del año pasado, cuando las tandas se limitaron a 25 vueltas tras el análisis de la prueba de 2024, en la que “varios neumáticos, particularmente el delantero izquierdo, habían alcanzado el desgaste máximo”.

Eso llegó después de que los equipos intentaran tandas de más de 30 vueltas, algo especialmente exigente en el circuito de 16 curvas y 5,4 km, que presenta varios tipos de curvas, particularmente de media a alta velocidad.

Así que el ingeniero jefe de F1 de Pirelli, Simone Berra, dijo en el Gran Premio de Las Vegas de este fin de semana: “La misma limitación en términos de reglas, pero el número de vueltas será 27, no 25.

“Aumentamos en dos vueltas. Hemos visto en nuestras pruebas en interiores que esto es, digamos, aceptable sin ningún riesgo particular.

Pirelli tyres

Photo by: Alessio Morgese

“Pero sabemos que el problema en Qatar es que tenemos un desgaste localizado muy alto, especialmente en la parte delantera, con un 100% de desgaste alcanzado fácilmente después de 25, 26 vueltas de media.

“Esto genera mayor estrés en el neumático porque no tienes el compuesto de la banda de rodadura protegiendo la estructura y luego tienes cargas altas, cargas laterales altas allí, y alta temperatura, alta temperatura de la carcasa.

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“Así que estos son los factores que influyen más en la resistencia de la integridad del neumático”.

Cada vuelta que complete un piloto durante la carrera, incluidas las que sean detrás de un coche de seguridad, contará para el total, y una descalificación es el castigo probable para cualquiera que no cumpla.

Sin embargo, no significa que las opciones estratégicas sean limitadas, ya que en 2025 McLaren optó por no parar bajo un coche de seguridad en la vuelta siete para mantener flexibilidad y no tener que volver a detenerse antes de la vuelta 32.

Así que Oscar Piastri y Lando Norris se mantuvieron en pista hasta el final del límite de la tanda, pero aun así esto les salió mal, ya que significó que ambos pilotos perdieron la victoria ante su rival por el título Max Verstappen en Red Bull.

Lando Norris, McLaren

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

No obstante, el gran premio terminó siendo una prueba predominantemente a dos paradas y siguió a la carrera sprint de 19 vueltas del sábado, que no formará parte del evento de este año.

Berra añadió: “Vamos a mantener la misma limitación de vueltas solo para inducir las dos paradas y evitar cualquier riesgo de rodar sobre la subbanda durante múltiples vueltas y generar problemas de integridad.

“Sabemos que si alcanzas el 100% de desgaste en la parte delantera, entonces realmente no provocas una gran degradación.

“Los equipos pueden gestionar fácilmente el eje delantero en las tandas largas; no paran si no ven una caída bastante significativa del rendimiento.

“Así que esa es la situación, y contaremos el número de vueltas para cada sesión. Será un poco más fácil porque este año ya no es un evento sprint, mientras que sí lo fue el año pasado.

“Así que incluso el recuento de vueltas será más fácil para nosotros y revisaremos el recuento de vueltas y publicaremos las vueltas restantes por juego al final de la actividad del sábado”.

Qatar servirá como el penúltimo gran premio de la campaña 2026 de 23 rondas, con Abu Dhabi acogiendo la final del 4 al 6 de diciembre.

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