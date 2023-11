Pirelli pide que se limpie la pista de Interlagos tras pinchazos

Lewis Hamilton y Fernando Alonso sufrieron pinchazos en los neumáticos traseros del lado durante la práctica libre en Interlagos. Cualquier pérdida de tiempo es especialmente crítica durante un fin de semana de carrera sprint en el que sólo hay una sesión de entrenamientos de una hora antes del parque cerrado y la clasificación.

Motorsport.com observó el jueves por la noche que se había secado barro en las ranuras de la superficie de la pista. Estas ranuras están diseñados para evacuar el agua de lluvia de la pista y evitar el aquaplaning.

Se cree que los pinchazos fueron causados por tornillos y clavos, y los equipos informaron de que la mayoría de estos restos se encontraban en el pitlane.

Pirelli, proveedor de neumáticos de F1, ha solicitado a la FIA que limpie el circuito.

El jefe de deportes de motor de Pirelli, Mario Isola, explicó: "Tuvimos un par de pinchazos debido a los desechos y también encontramos algunos cortes en la banda de rodadura. Obviamente, vamos a informar a la FIA para que limpie la pista".

"Creo que el problema está más en el pitlane que en la pista. Pero tenemos que prestar atención porque hemos tenido un par de pinchazos".

El director de rendimiento de Aston Martin, Tom McCullough, dijo que tras un paseo por la pista el jueves, que el equipo había notado la suciedad y le informó al director de carrera de la FIA, Niels Wittich, como es debido.

Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Añadió que Alonso consideró que las pequeñas piedras en la superficie de la pista también le hicieron sentir como si el circuito hubiera sido "arenado" y que el AMR23 volvió a boxes con desgaste como resultado de los estados del circuito.

McCullough dijo: "Siempre recorremos la pista; siempre medimos la pista para entender el nivel de agarre y el estado de la pista".

"Estaba muy sucia por el agua de lluvia que corría, el barro que se ve al dar la vuelta. Siempre informamos al director de carrera de lo que pensamos de la pista. Dijimos que estaba sucia".

"En realidad, no hemos visto ningún residuo en la pista. Cuando Fernando hizo su primera tanda, los primeros comentarios que hizo fueron: 'Muchas piedras. Me siento como si me hubieran lanzado un chorro de arena mientras conduzco'".

"Podíamos ver el alerón delantero; la parte delantera del coche había recibido un fuerte golpe".

