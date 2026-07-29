Pirelli revela los neumáticos para las carreras de F1 en Zandvoort, Monza y Madrid

La pausa estival de la Formula 1 ha (casi) empezado, pero Pirelli ya debe pensar en las que serán las próximas tres carreras del calendario. No por casualidad, el martes se han anunciado los compuestos para los grandes premios que se celebrarán en Zandvoort, Monza y Madrid.

En el trío de carreras europeas que sirve como antesala de la tercera y última parte de la temporada 2026, Pirelli decidió no optar por la elección más extrema y conservadora. De hecho, el compuesto C1 no estará presente ni en Países Bajos, ni en Italia, ni en España.

En caso de utilizar la gama más dura de neumáticos, el compuesto duro será el C2, que se empleará en dos de las tres citas programadas entre finales de agosto y septiembre.

Por lo que respecta a la primera cita tras el regreso de la pausa estival, es decir, el Gran Premio de Países Bajos, Pirelli ha decidido llevar los tres compuestos centrales de la gama 2026. Hablamos, por tanto, de los C2, C3 y C4.

Zandvoort, por tanto, ha recibido la misma selección del año pasado, al ser una pista caracterizada por curvas de baja y media velocidad, entre ellas dos peraltadas.

Las fuerzas verticales y laterales a las que deben someterse los neumáticos son elevadas, al igual que la carga aerodinámica. El asfalto, en cambio, ofrece un agarre bastante bajo, condicionado además por la presencia de la arena procedente de las playas que se encuentran muy cerca de la instalación neerlandesa.

Por lo que respecta a Monza, lo sabemos, estamos ante una de las pistas que requieren la menor carga aerodinámica de la temporada, sin contar que el asfalto fue reasfaltado hace 2 años. También hay que tener en cuenta el gran tiempo que se pierde en el pit lane en los cambios de neumáticos, entre los más elevados del calendario. Esto debería llevar a los equipos a alargar los stints, intentando mantener bajo control la degradación para tratar de efectuar una sola parada (la más conveniente en casos como esos).

Las altas temperaturas podrían desempeñar un papel importante, haciendo que la parada única sea difícil de llevar a cabo. Además, Pirelli ha decidido llevar a Monza los tres compuestos más blandos de su gama, es decir, el C3 (duro), C4 (medio) y C5 (blando).

La tercera y última carrera en cuestión es el Gran Premio de España, que por primera vez se disputará en el circuito semiurbano de Madrid.

El Madring presenta 22 curvas muy diferentes entre sí, con variaciones altimétricas significativas y la Monumental, es decir, la curva peraltada más larga de todo el calendario 2026. Según los análisis realizados por Pirelli, los esfuerzos sobre los neumáticos serán comparables a las vistas en Silverstone y Spa-Francorchamps.

Por eso el fabricante italiano ha elegido los tres neumáticos centrales de la gama 2026 - C2 (duro), C3 (medio) y C4 (blando) - porque esto debería favorecer una estrategia a dos paradas y una buena protección en caso de temperaturas elevadas, y reduce el peligro de un sobrecalentamiento excesivo que la elección más blanda habría podido conllevar.

También lee: Fórmula 1 Colapinto completa 128 vueltas y lidera el test de Pirelli en Hungría