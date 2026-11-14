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Fórmula 1 Las Vegas GP

Pirelli reveló los compuestos para los últimos grandes premios de la F1 2026

Pirelli oficializó los neumáticos que llevará a los Grandes Premios de Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi de Fórmula 1. La combinación para Lusail fue elegida solo otras dos veces en la temporada.

Giacomo Rauli

Publicado: 14 nov 2026, 15:27

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Pirelli

Foto de: Paul Foster

En el fin de semana que separa a la Fórmula 1 del gran triplete final de la temporada 2026, Pirelli reveló los compuestos que llevará a las tres carreras finales, es decir, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.

En Nevada y en Yas Marina la elección de compuestos será la misma, con los tres más blandos de la gama 2026 como grandes protagonistas. Hablamos del C3 (considerado duro), C4 (medio) y C5 (blando).

En el trazado de Las Vegas, las bajas temperaturas típicas de la época y la necesidad de llevar rápidamente los neumáticos a su ventana de funcionamiento llevaron a Pirelli a elegir los compuestos más blandos. En Yas Marina, donde estarán los mismos compuestos, estos deberán favorecer una variedad estratégica adecuada, ofreciendo el equilibrio justo entre rendimiento y degradación.

En lo que respecta al Qatar, los equipos tendrán a disposición los tres compuestos más duros, es decir, el C1 (duro), el C2 (medio) y el C3 (blando).

Esto se debe a que la pista de Lusail se caracteriza por curvas de alta velocidad y por elevados niveles de energía transferida a los neumáticos. La elección de gomas realizada por Pirelli debería permitir gestionar mejor las exigencias a las que están sometidos los neumáticos, sobre todo en el eje delantero.

El aspecto curioso es que la elección más dura de neumáticos se realizó solo en otras dos ocasiones durante la temporada, ambas por motivos relacionados con las cargas laterales. Hablamos del Gran Premio de Japón y del Gran Premio de Gran Bretaña. En cambio, fueron 13 las veces en que Pirelli optó por los tres compuestos más blandos.

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