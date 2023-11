Ferrari F1 explica los desafíos de la pista de Las Vegas

El Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 es un paso hacia lo desconocido en la temporada 2023 de la máxima categoría, pero gracias a las herramientas de simulación los equipos no llegarán a ciegas a la cita en la ciudad estadounidense.

Erik van der Veen, ingeniero jefe del simulador de Ferrari, nos cuenta cómo el equipo de Maranello preparó el GP de Las Vegas con un preciso trabajo de predicción en un circuito urbano en el que nunca antes se ha competido hasta ahora.

¿Cuáles son los escollos del circuito de Las Vegas?

"Aparte de la magia de correr en una ciudad como ésta, el trazado es una mezcla de circuitos como Bakú, Miami y Yeda. Hay tramos muy largos para ir a fondo, aunque no siempre son rectas perfectas, y no hay tantas curvas, lo que empuja al coche en la dirección de minimizar la resistencia y, por tanto, tener poca carga aerodinámica. Debido a esto, esas pocas curvas se vuelven más difíciles y es aún más importante ser capaz de poner el coche en la ventana adecuada para conseguir la mejor tracción en la salida después de cada curva, porque de lo contrario te arriesgas a pagar el precio tanto en la vuelta de clasificación como en la carrera, en la gestión de los neumáticos y en la defensa contra tus rivales".

Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images La monorotaia di Las Vegas

Un circuito desconocido conlleva varios nudos que hay que desatar con una buena predicción de los sistemas de simulación...

"Una gran incógnita es el asfalto, no sólo porque es un trazado nuevo sino porque es un circuito urbano y tendremos que averiguar qué tan bacheada o lisa es la superficie y cómo responden el coche y los neumáticos. Por último, aunque sea una carrera nocturna, con la cantidad de iluminación que hay en esta ciudad, espero que no sea fácil para los pilotos no desorientarse. Esto, especialmente el primer día de entrenamientos, supondrá un reto adicional.

¿Cómo te has preparado para esta carrera en el simulador teniendo en cuenta que es un circuito completamente nuevo y que te encontrarás con unas condiciones de temperatura bastante duras?

"Correr de noche en un lugar único como Las Vegas en los meses cercanos al invierno creará unas condiciones que normalmente nunca encontramos durante la temporada. Las temperaturas previstas están muy por debajo de la franja en la que solemos correr, lo que significa que es muy difícil saber qué esperar, sobre todo porque estamos en un circuito nuevo en el que nunca hemos corrido un solo metro".

"Afortunadamente, en los últimos años ha habido un gran desarrollo tanto en el coche como en los modelos de neumáticos -que también utilizamos en el simulador-, lo que nos da una mejor idea de lo que podemos esperar en estas condiciones. Sin duda tendremos que considerar un abanico de posibilidades mucho más amplio de lo habitual para asegurarnos de que estamos lo más preparados posible y, lo que es más importante, preparados para reaccionar ante lo que ocurra".

