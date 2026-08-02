Max Verstappen afirma que se "siente bien" con respecto a su situación en la Fórmula 1, al tiempo que ha detallado su mentalidad respecto a Red Bull y al reglamento de cara al parón veraniego.

Verstappen y Red Bull no lo han tenido fácil este año con un chasis RB22 que no ha cumplido las expectativas y que ha resultado complicado de poner a punto y de pilotar. Al mismo tiempo, Red Bull-Ford Powertrains ha superado las expectativas con su primera unidad de potencia, aunque su posición en lo más alto de la jerarquía del intrincado sistema de actualizaciones ADUO implica que Red Bull no puede mejorar su motor.

Ahora que Red Bull se adentra en el parón veraniego c , sin haber conseguido ninguna victoria y en cuarta posición en la clasificación —lo que podría llevar a Verstappen a activar las cláusulas de rescisión de su contrato de 2028—, la otra preocupación ha sido el profundo descontento del holandés con el reglamento de unidades de potencia de 2026, lo que ha sido otro elemento a tener en cuenta a la hora de sopesar su futuro.

A pesar de las habituales especulaciones de mitad de temporada en torno al futuro de Verstappen , parece que poco ha cambiado en las últimas semanas y, ante la escasez de alternativas creíbles, la expectativa es que el cuatro veces campeón del mundo simplemente se quede en Red Bull un año más.

Al acercarse el parón veraniego, Verstappen ha ofrecido las últimas pistas sobre sus intenciones, sugiriendo que podría marcharse mañana mismo si quisiera, pero que sigue deseando seguir compitiendo. En ese sentido, Verstappen sigue encontrándose en una situación diferente a la del veterano piloto de Aston Martin, Fernando Alonso, de 45 años, quien afirmó que lo mucho que disfruta con el reglamento desempeñará un papel importante a la hora de decidir su futuro.

"Por supuesto, Fernando tiene 45 años, así que probablemente le resulte un poco más fácil decir: “Lo dejo”", comentó Verstappen. "Pero como auténtico piloto, es duro, sobre todo cuando no te gustan las normas y no eres competitivo en este momento. Fernando, por supuesto, no se merece estar en la P21.

Lando Norris, McLaren; Max Verstappen, Red Bull Racing; Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Zak Mauger / LAT Images vía Getty Images

"Por supuesto, tengo 28 años, así que es un poco diferente. Quiero decir, claro que podría dejarlo fácilmente, no es ningún problema, pero me encanta correr y solo intento lidiar con lo que tenemos, aunque lo que tenemos en este momento no sea lo que me gusta".

Los dos puntos conflictivos para Verstappen siguen siendo los mismos, con cierta esperanza de que tanto el rendimiento de Red Bull como el controvertido reglamento de la F1 —que se modificará aún más de cara a 2027— puedan mejorar lo suficiente como para que resulte deseable prolongar su estancia en la categoría. Sin embargo, en declaraciones realizadas en vísperas del fin de semana del Gran Premio de Hungría, Verstappen insistió en que su atención se centraba exclusivamente en lo primero.

Un confuso fin de semana en Budapest, en el que tanto Verstappen como su compañero de equipo Isack Hadjar tuvieron dificultades para recuperar la confianza en un coche impredecible, pero en el que Verstappen aún así mantuvo un buen ritmo de carrera para terminar segundo, resumió a la perfección la campaña de Red Bull en 2026.

"Por mi parte, me siento bien, pero digo que no hay nada que decir porque no está pasando nada", explicó Verstappen. "Solo estoy centrado en intentar sacar el máximo partido al coche y eso ya es lo suficientemente complicado de manejar.

"Este equipo es como una segunda familia para mí. Solo intento comprender un poco mejor nuestro coche y volver a la senda de la victoria. Hemos estado cerca un fin de semana; espero, por supuesto, que sea algo más frecuente que solo un fin de semana, pero, como he dicho antes, la tendencia es claramente al alza, así que es bueno verlo".